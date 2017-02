Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.17

AMSTERDAM (dpa) - Im Vorfeld der niederländischen Parlamentswahl am 15. März haben einem Zeitungsbericht zufolge russische Hacker versucht, in niederländische Regierungscomputer einzudringen. Es handele sich um dieselben Hacker, die auch in Computer der Demokratischen Partei in den USA eingedrungen seien, berichtet die Tageszeitung «De Volkskrant» am Samstag. Ein Ziel der Hacker war nach den Informationen der Zeitung das Büro von Ministerpräsident Mark Rutte. Es gebe keine Hinweise, dass die Angriffe erfolgreich gewesen seien.

Zuvor hatte bereits der niederländische Geheimdienst mitgeteilt, dass in den vergangenen Monaten Hunderte Hack-Versuche aus Russland, China und dem Iran registriert worden waren. «De Volkskrant» beruft sich in dem Artikel auf nicht näher bezeichnete Experten.