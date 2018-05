Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.18

NARATHIWAT/YALA: Offenbar Aufständische haben am frühen Freitagmorgen Bomben an Strommasten hochgehenlassen und in fünf Bezirken von Narathiwat Reifen verbrannt. Vorausgegangen war ein Brandanschlag an zwei Handy-Masten in Yala, wo ebenfalls auf Hauptstraßen Reifen brannten.

Laut der Polizei wurden zwei Strommasten durch zwei selbstgebaute Bomben auf der Straße Tak Bai-Narathiwat im Bezirk Tak Bai zerstört. Die Polizei fand eine dritte selbstgebaute Bombe, die noch nicht explodiert war. Sie wurde mit einer Wasserkanone unschädlich gemacht. Die Aufständischen hängten zwei Transparente auf beiden Seiten der Straße auf und kritisierten damit die thailändische Regierung, diese nutzte Entwicklungsprojekte als Vorwand, um die Region für immer zu besetzen. Die Explosionen fanden um 4 Uhr in Tak Bai statt, fast zeitgleich mit ähnlichen Vorfällen in den Distrikten Bacho, Rusoh, Sugnai Kolok und Sungai Padi. In Rusoh verbrannten die Aufständischen Reifen und Nachrichtenkabel. In Sugnai Padi gingen überdachte Bushaltestellen in Flammen auf. In Sungai Kolok, direkt an der malaysischen Grenze, wurden ebenfalls Reifen verbrannt.