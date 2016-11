PATTAYA: Die Beach Road verwandelte sich am Samstagabend in ein leuchtendes Lichtermeer. Seit Anbruch der Dämmerung strömten zehntausende Menschen auf die Strandstraße, um gemeinsam um König Bhumbol Adulyadej zu trauern, der am 13. Oktober nach langer Krankheit mit 88 Jahren starb.

Auf der Höhe zur Central Road wurde ein riesiges Königsbild installiert.

Alle Teilnehmer folgten der Aufforderung der Veranstalter, sich in schwarz oder in Trauerfarben zu kleiden und eine weiße Kerze mitzubringen. Der Höhepunkt erfolgte mit einer 89 Sekunden langen Schweigeminute: die Lichter und Leuchtreklamen aller anliegenden Geschäfte erloschen und die Beach Road präsentierte sich als ein leuchtendes Kerzenmeer.

Professor Tanis Sriglindee spielte dazu die königliche Komposition Seiner Majestät, „The Impossible Dream“, auf einer traditionellen thailändischen Flöte. Angestimmt von einem Schulchor wurde gemeinsam das Lied „Tonmai Kong Por“ gesungen, ein beeindruckender Moment, der bei vielen der über 10.000 Teilnehmern Gänsehaut verursacht haben dürfte.

Ein Video von der Trauerveranstaltung hat der Radiosender Fabulous FM 103 FM online gestellt, klicken Sie hier!