Zehntausende begrüßen 2018 in den Bergen

Von: Redaktion DER FARANG | 01.01.18

THAILAND: Zehntausende haben das Neue Jahr bei niedrigen Temperaturen auf den Bergspitzen des Landes begrüßt.

Rung Hirunwong, Leiter des Nationalparks Doi Inthanon in der Provinz Chiang Mai, schätzt die Zahl der Urlauber auf mindestens 20.000. Um den Countdown auf Thailands höchstem Berg mit 2.565 Metern zu erleben, mussten Autofahrer Staus und eine lange Parkplatzsuche in Kauf nehmen. Die Leitung des Nationalparks hatte an die Motorisierten appelliert, ihr Fahrzeug am Zugang zum Park stehenzulassen und öffentliche Transportmittel zu besteigen. So sollten auch Unfälle vermieden werden. Mehrere Zwischenfälle mit Verletzten meldet die Polizei unter Touristen in der Provinz Phetchabun. Dort waren bei überfüllten Straßen die Berge Khao Kho und Phu Thap Boek das Ziel. Landesweit trafen sich Buddhisten abends in Tempeln, um dort bei Gebeten auf das Jahr 2018 zu warten. Und am ersten Tag des neuen Jahres strömten Hunderttausende Gläubige zu Gebet und Tam Boon in die Tempel.