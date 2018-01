Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.18

CHIANG MAI: Bei einem Busunfall am Wat Doi Suthep wurden zehn chinesische Touristen und der Fahrer verletzt.

Unter den Verletzten war eine schwangere Frau. Nach Angaben des 38 Jahre alten Fahrers hatten plötzlich die Bremsen versagt. Der Bus kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei Autos und landete in einem Wassergraben. In dem Tourbus saßen 32 Chinesen, die zuvor das Wat Doi Suthep besucht hatten. Alle Verletzen wurden in das Krankenhaus Maharaj Chiang Mai gebracht.