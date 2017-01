PATTAYA: Die Polizei fahndet nach einem Russen, der auf seinem YouTube-Kanal „ViktorCrazyTV“ ein unsittliches Video online gestellt haben soll.

In dem Clip ist zu sehen, wie er in den Abendstunden auf der Strandpromenade an Pattayas Beach Road freischaffende Damen anspricht, sich als Amerikaner ausgibt und ihnen 100 US-Dollar in Aussicht stellt, wenn sie ihm ihre Brüste oder gar mehr zeigen.

Da die Beamten davon ausgehen, dass es sich bei den Banknoten um Falschgeld handelt, haben sie die Ermittlungen aufgenommen. Es wird jedoch vermutet, dass der selbsternannte YouTube-Star, dessen Videos regelmäßig von 83.000 Abonnenten angeschaut werden, bereits das Land verlassen hat.

Neben dem Vorwurf, dass er Falschgeld in Umlauf gebracht haben soll, könnten ihn auch weitere Strafen wegen Verstößen gegen das thailändische Internetgesetz drohen, so die Beamten. Die Polizei sucht zudem nach den Frauen, die in dem Video zu sehen waren.