Von: Redaktion DER FARANG | 26.08.17

BANGKOK: Die ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra ist aus Thailand geflüchtet und soll sich bereits in Dubai aufhalten, dem Wohnsitz ihres ebenfalls aus dem Königreich geflüchteten Bruders Thaksin Shinawatra.

Der stellvertretende Ministerpräsident und Verteidigungsminister Prawit Wongsuwan hatte am Freitag bestätigt, Yingluck halte sich nicht mehr in Thailand auf. Nach einem Bericht der „Bangkok Post“ soll sie in einem privaten Flugzeug von Bangkok nach Trat geflohen sein und in dieser Provinz die Grenze zum kambodschanischen Koh Kong überquert haben. Von Kambodscha aus soll sie weiter über Singapur oder Hongkong nach Dubai geflogen sein. Die „Nation“ berichtet, Yingluck sei von der Koh Chang mit einem Hubschrauber in die kambodschanische Hauptstadt Phnom Penh und von dort weiter nach Singapur gebracht worden. Auf der Flucht sollen ihr hohe Staatsbedienstete geholfen haben.

Weil Yingluck am Freitagmorgen nicht zur Urteilsverkündung vor dem Obersten Gerichtshof für Straftaten von Politikern erschienen war, hatten die Richter einen Haftbefehl gegen die ehemalige Premierministerin erlassen und die Kaution in Höhe von 30 Millionen Baht eingezogen. Das Urteil soll jetzt am 27. September verlesen werden. Yingluck wird Pflichtverletzung beim Reisförderprogramm vorgeworfen.