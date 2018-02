Von: Michael Lenz | 03.02.18

JOHOR: Der Sultan von Johor ist ein wichtiger Mann und das Oberhaupt des Islam in dem malaysischen Bundesstaat.

Sultan Ibrahim Ibni Almarhum erinnert sich aber auch als Erwachsener so gerne an die amerikanische Kultcomicserie „Familie Feuerstein“ aus den 1960er Jahren, dass ihm Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, seines Zeichens Kronprinz des malaysischen Staates Pahang, eine Nachbildung des coolsten Autos der Fernsehgeschichte zum Geburtstag schenkte: das steinzeitliche Automobil von Fred Feuerstein. Anders als Fred Feuerstein muss seine Majestät der Sultan das Auto aber nicht mit den Füßen schieben. Der umsichtige Kronprinz von Pahang hat das Gefährt mit einem Motor ausgestattet. Das Auto parkt jetzt in der Garage der Nachbildung des Familie-Feuersteinhauses des Sultans ins Mersing. Yabba Dabba Doo!