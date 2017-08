Xi Jinping: China muss «Armee von Weltklasse» aufbauen

Von: Redaktion DER FARANG | 01.08.17

PEKING (dpa) - Chinas Präsident Xi Jinping hat zu einer raschen Modernisierung der Streitkräfte des Landes aufgerufen.

Reformen müssten beschleunigt und eine «Armee von Weltklasse» aufgebaut werden, sagte der Staatschef am Dienstag anlässlich des 90. Geburtstags der Volksbefreiungsarmee. Stagnation solle «um jeden Preis» verhindert werden und das Militär in der Lage sein, einen Krieg zu führen, wenn «Partei und Volk es braucht». Um die zunehmende militärische Stärke der zweitgrößten Volkswirtschaft zu demonstrieren, hatte Xi Jinping bereits am Wochenende in Tarnanzug eine gewaltige Militärparade mit 12.000 Soldaten sowie Hunderten gepanzerten Fahrzeugen und Kampfflugzeugen abgenommen..