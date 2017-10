PATTAYA: Das Siam@Siam Design Hotel Pattaya veranstaltete im September eine Party für ausgewählte Blogger des Gastronomiebewertungsportals Wongnai.com.

Neben unterhaltsamen Aktivitäten wurde auch eine Party in der trendigen Car Bar im Erdgeschoss des Hotels an der Second Road veranstaltet. Die Blogger erhielten die Chance, sich vom Menü und den erfrischenden Mocktail-Kreationen zu überzeugen. Verlost wurde zudem ein Meeresfrüchte-BBQ-Dinner für zwei Personen. Zum Abschluss wurde noch ein Gruppenfoto mit den vergnügten Teilnehmern geschossen.



Infos: www.siamatpattaya.com.