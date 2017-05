Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.17

MONTEVIDEO (dpa) - Nach 40 Tagen ist die Suche nach einem im Südatlantik verschollenen Frachter aus Südkorea eingestellt worden. Nur zwei der 24 Besatzungsmitglieder der «Stellar Daisy» konnten aus einem Schlauchboot gerettet werden. Der 322 Meter lange Frachter hatte Ende März 2.000 Seemeilen östlich von Montevideo einen Notruf abgegeben. An der Suche in einem 283.000 Quadratkilometer großen Gebiet nahmen 28 Schiffe aus Uruguay, Argentinien und Brasilien teil, wie die uruguayische Kriegsmarine am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

Nach Angaben der beiden Überlebenden brach das Schiff plötzlich entzwei, nachdem sie es verlassen hatten. Es habe ein lautes Geräusch gegeben, der Kapitän habe nach einem Wassereinbruch noch eine Evakuierung des Frachters angeordnet. Zwei weitere Schlauchboote und zwei motorisierte Rettungsboote des Frachtschiffes wurden leer entdeckt. Die «Stellar Daisy» war von einem brasilianischen Hafen mit einer Mineralienladung mit Ziel China ausgelaufen.