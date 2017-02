Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.17

SITTEN (dpa) - In der Schweiz hat ein Wilderer eine Wölfin erschossen. Das Tier habe einen Einschuss hinter der Schulter, berichtete die Schweizer Nachrichtenagentur sda am Sonntag. Spaziergänger hätten den Kadaver am Freitag in einem Wald in Mayoux im Val d'Anniviers entdeckt. Die Polizei suche nun nach Zeugen.

Die streng geschützte Art ist dem sda-Bericht nach im Kanton Wallis ein Dauerthema: Eine neulich eingereichte Initiative fordert demnach ein Wallis ohne große Raubtiere. Kurz vor Weihnachten war in der Augstbordregion ein weiblicher Jungwolf geschossen worden - mit Erlaubnis des Bundesamts für Umwelt. Ziel war, das Rudel zu verkleinern und andere Wölfe abzuschrecken.