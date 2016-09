Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 28.09.16

THAILAND: Bestens vorbereitet sieht die thailändische Fußball-Nationalmannschaft den schweren Auswärtsspielen gegen die Vereinigten Arabischen Emirate (6. Oktober) und gegen Irak (11. Oktober in Teheran) entgegen.

Der Fußballverband FAT und die Vereine der Thai League haben dem Wunsch von Chefcoach Kiatisak Senamuang entsprochen und den Nationalspielern mehr Zeit zum gemeinsamen Training eingeräumt. Die für den 28. September angesetzten Meisterschaftsspiele wurden auf den 19. Oktober verlegt, die Halbfinals um den FA Cup vom 19. auf den 26. Oktober. Nachdem Thailand die ersten beiden Spiele in der letzten Runde für die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018 gegen Saudi-Arabien (0:1) und Japan (0:2) verloren hat, müssen in den Auswärtsbegegnungen Punkte her, sonst ist der Zug nach Russland vorzeitig abgefahren. Kiatisak ist nach wie vor optimistisch: Thailand sei das beste Team in Südostasien, nun wolle das Team zum asiatischen Level aufsteigen.