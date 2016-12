MANILA: Die katholische Kirche ist gegen die von der Regierung der Philippinen geplante Safer-Sex-Kampagne und die Verteilung von Kondomen an Schulen. „Schüler sollten Wissen statt Kondome erhalten“, sagte Pater Jerome Secillano.

Der Exekutivsekretär der Bischofskommission für Öffentlichkeit fügte hinzu: „Die Verteilung von Kondomen wird nur sexuelle Aktivitäten der Schüler fördern.“ Das Gesundheitsministerium in Manila will mit der Safer-Sex-Aufklärungskampagne und der Verteilung von Kondomen an höheren Schulen einen Beitrag zur Bekämpfung der Aids-Epidemie unter jungen Philippinern leisten.



62 Prozent der 55.000 HIV-Neuinfektionen in diesem Jahr auf den Philippinen wurden bei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren diagnostiziert. Die mehrheitlich katholischen Philippinen sind unter den wenigen Ländern weltweit, in denen die Zahl der HIV-Infektionen weiterhin stark ansteigen.