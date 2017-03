Von: Redaktion DER FARANG | 04.03.17

KASSEL (dpa) - Der WM-Sieg von Deutschland 1954 ging als Wunder von Bern in die Fußballgeschichte ein. Wegen eines Lederballs, mit dem angeblich im Finale gespielt wurde, hat die Geschichte für einen 66 Jahre alten Mann nun ein Nachspiel vor Gericht. Am Montag steht er wegen versuchten Betrugs und Urkundenfälschung vor dem Amtsgericht in Kassel.

Der Mann aus dem sächsischen Erzgebirgskreis soll den angeblich originalen Ball im Dezember 2015 bei einem Auktionshaus in Kassel zur Versteigerung angeboten haben. Der Mann behauptete, der Ball sei einer der äußerst seltenen und begehrten Bälle aus dem Endspiel der Weltmeisterschaft 1954 zwischen Ungarn und Deutschland.

Um die Echtheit des vermeintlichen Finalballs, mit dem Helmut Rahn Deutschland zum Sieg schoss, zu belegen, präsentierte der Mann eine angeblich mit dem Generalsekretär des Organisationskomitees der WM abgeschlossene Vereinbarung. Zweifel kamen dem Auktionshaus dann laut Staatsanwaltschaft vor allem an der Echtheit des Zertifikats. Die Unterschriften sollen nachträglich per Scanner eingefügt worden sein.

Weit über 50.000 Euro Startpreis wollte der Mann für den Ball haben. Die unübliche Auktion sprach sich in Fachkreisen in Windeseile herum. Daraufhin meldeten sich die Erben des vorherigen Besitzers und äußerten weitere Zweifel. Das Auktionshaus nahm den Ball noch vor dem Beginn der Versteigerung aus dem Angebot.

Gegen den 66-Jährigen wurde daraufhin wegen Urkundenfälschung und versuchten Betrugs ermittelt. Nun muss sich der Mann vor dem Amtsgericht Kassel verantworten. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.