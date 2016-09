Von: Lars Nicolaysen (dpa) | 19.09.16

KUMAMOTO (dpa) - Fünf Jahre nach der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe im Nordosten Japans wurde das Inselreich im April erneut Schauplatz verheerender Erdbeben. Diesmal traf es die südlichste Hauptinsel Kyushu. Doch die Menschen in der Region sehen in der Katastrophe auch neue Chancen.

«Als ich in den Nachrichten die Bilder von der Erdbebenkatastrophe in Italien sah, ging mir das erstmals richtig nahe», erzählt Takuo Fujioka. Zwar gibt es kaum ein Land, das stärker von Erdbeben betroffen ist wie seine Heimat Japan. Doch von wirklich heftigen Beben wie vor gut fünf Jahren im Nordosten, als eine gewaltige Erschütterung und ein Tsunami Tausende in den Tod gerissen hatten, sei seine Heimatprovinz Kumamoto im Süden Japans zeit seines Lebens verschont geblieben.

Bis zum April dieses Jahres, als im Abstand von zwei Tagen zwei Erdstöße der Stärke 6,2 und 7,0 Kumamoto auf der südlichsten Hauptinsel Kyushu heimsuchten und schwere Schäden verursachten. 50 Menschen kamen nach amtlichen Angaben unmittelbar ums Leben, 61 weitere starben an den Folgen der Erdbebenkatastrophe.

Zum ersten Mal bekamen Fujioka und seine Mitbürger unmittelbar die verheerenden Folgen solch starker Erschütterungen zu spüren. Bis dahin hatten die Bewohner seiner zu Kumamoto gehörenden Heimatstadt Mashiki wohl mit Taifunen zu kämpfen, ein starkes Erdbeben aber hatte es seit über 100 Jahren nicht gegeben. «Jetzt weiß ich auch, wie das für die Menschen in Italien ist», erzählt Fujioka und blickt auf ein vollkommen zerstörtes Haus.

Auch gut fünf Monate danach sind noch überall die Verwüstungen in Mashiki zu sehen. 23 der rund 34 600 Bewohner der Stadt starben. Viele Überlebende sind in Behelfsunterkünften unterkommen, doch auch im letzten noch verbliebenen Evakuierungszentrum harren noch immer manche aus.

Für 3000 Häuser gibt es Abrisspläne. Zehn Jahre werde der Wiederaufbau wohl voraussichtlich dauern, schätzt Fujioka, der bei der Stadtverwaltung für die Finanzen zuständig ist. Rund 100 Milliarden Yen (880 Millionen Euro) wurden einkalkuliert, rund 90 Prozent davon sollen von der Zentralregierung in Tokio kommen.

Die beiden schweren Erdbeben trafen eine Region, die stark vom Tourismus lebt. Bis dahin erfreute sich die Insel Kyushu, deren Wirtschaftskraft in etwa so stark ist wie die von Österreich, rasant steigender Zahlen an Besuchern aus asiatischen Nachbarstaaten wie Taiwan. Und Kumamoto mit seiner berühmten Samurai-Burg im Herzen der gleichnamigen Provinzhauptstadt steht bei jedem Tourist ganz oben auf der Reiseliste. Auch die Burg erlitt schwere Schäden.

«Ich war vollkommen sprachlos beim Anblick der beschädigten Mauern. Ich war den Tränen nahe», erzählt Yusuke Umeda von der Burgverwaltung bei einem Rundgang um das abgesperrte Gelände. Zumindest blieb die Burg trotz der Schäden stehen. Das Anfang des 17. Jahrhunderts errichtete Bauwerk ist für die Bewohner ein Symbol der Hoffnung. Mehr als 60 Milliarden Yen wird der Wiederaufbau kosten. Dazu setzt man auch auf Spenden. «Unsere Burg ist jetzt so etwas wie die Sagrada Familia in Spanien», sagt ein Beamter. Auch deren Bau werde über Spenden finanziert. Möglich, dass bald sogar noch mehr Besucher kämen als zuvor, um die Burg zu sehen. Schon jetzt nimmt die Zahl wieder deutlich zu.

Der Gouverneur von Kumamoto, Ikuo Kabashima, strahlt in seinem Büro denn auch größte Zuversicht aus. «Unsere Vorfahren haben in der Vergangenheit zahlreiche Desaster erlebt. Aber jedes Mal haben sie zusammengearbeitet, um diese zu überwinden. Sie haben uns ein wertvolles Erbe hinterlassen». Genauso werde es diesmal sein. «Wir versuchen nicht nur wiederaufzubauen. Sondern es besser aufzubauen als es zuvor war», erklärt Kabashima sein Ziel.

Die Restaurants um Kumamotos Burg herum hatten bereits zwei Wochen nach der Katastrophe den Betrieb wieder aufgenommen. Vor der Provinzverwaltung wird derzeit mit zwei Kästen um Spenden zum Wiederaufbau geworben. Einer für Kumamoto, einer für Italien.