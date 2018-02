BURIRAM: Weltmeister Marc Marquez aus Spanien und der ehemalige Champion Valentino Rossi aus Italien haben ihre Teilnahme an den Testläufen vom 16. bis 18. Februar auf dem Buriram International Circuit zugesagt.

Fahrer der MotoGP, Moto2 und Moto3 testen an diesen Tagen ihre Maschinen vor dem Start der Weltmeisterschaft im März. Vom 5. bis 7. Oktober wird in Buriram der PTT Thailand Grand Prix ausgerichtet. Die Provinz bereitet sich auf das Großereignis vor. Neu entstanden sind Unterkünfte und Restaurants für die Fans. Weitere stehen nach Angaben von Tanaisiri Chanvitayarom, Managing-Direktor des Buriram International Circuit, in den umliegenden Provinzen Roi Et, Sisaket, Surin und Nakhon Ratchasima zur Verfügung.



Tickets für den Wintertest kosten 500, 1.000 und 6.000 Baht, im Oktober sind es 2.000 und 4.000 Baht, für alle drei Tage. Wer jetzt schon Eintrittskarten bei All Ticket Thailand (www.allticket.com) für den Weltmeisterschaftslauf kauft, hat beim Wintertest freien Eintritt.