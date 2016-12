Von: Redaktion DER FARANG | 10.12.16

ZÜRICH: Ein Update des Betriebssystems Windows 10 sorgte nicht nur in der Schweiz für gehörige Unruhe bei Internetnutzern, die das Microsoft-Produkt installiert haben, so das Schweizer Nachrichtenportal 20 Minuten. Nach dem Update konnten keine IP-Adressen mehr automatisch zugewiesen werden, die Verbindungen ins weltweite Netz blieben aus. Das System kann jedoch manuell konfiguriert werden, Microsoft hat hierzu bereits eine umfassende Anleitung veröffentlicht. Ob auch weitere Versionen von Windows betroffen sind, steht offenbar noch nicht abschließend fest.

Swisscom-Kunden in der Schweiz seien ebenso betroffen gewesen, wie zahlreiche Internetnutzer weltweit. Bei der Zahl der Betroffenen herrscht bislang keine Klarheit. Wie 20 Minuten weiter berichtet, hatte die Swisscom Service-Hotline jedoch zahlreiche Beschwerden und Anfragen zu bearbeiten. Weiter wurde mitgeteilt, dass die Voice over IP-Dienste sowie Swisscom TV zu keiner Zeit beeinträchtigt waren. Ein Swisscom-Sprecher erklärte gegenüber Pressevertretern, dass man gemeinsam mit dem Software-Giganten Microsoft nach einer Lösung suche. Die Ursache für das Problem liege jedoch nicht bei dem Schweizer Telekommunikationsunternehmen, so der Firmensprecher.