NAKHON RATCHASIMA: Bereits mehrere Mal wurde ein Dorf in der Nordostprovinz Nakhon Ratchasima von einer Horde wilder Elefanten aufgesucht und die Einwohner in Angst und Schrecken versetzt.

Sie zerstörten die Felder der Landwirte des Dorfes Ban Thung Takhian, weshalb Ranger des Thap-Lan-Nationalparks und Soldaten ausrückten, um die Dorfbewohner vor weiteren Übergriffen zu schützen. Zuletzt wurde die Siedlung Mitte September um 21.30 Uhr von fünf aggressiven Dickhäutern aufgesucht. Mit Bambusstöcken und Feuerwerk probierten die Ranger und Soldaten, die Tiere in die Flucht zu schlagen. Doch jedes Mal, wenn sie aufhörten, für Lärm zu sorgen, kehrten sie zurück. Erst um 3.30 Uhr gelang es den Sicherheitskräften, die Tiere zu vertreiben. Sie werden so lange in dem Dorf patrouillieren, bis sich die Lage wieder entspannt hat.