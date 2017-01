Korruptionsverdacht gegen Polizei und Verwaltung

PHUKET/PETCHABURI: Mit einer für thailändische Verhältnisse erstaunlichen Offenheit sind schwerwiegende Korruptionsvorwürfe gegen Phukets lokale Polizei und Verwaltung erhoben worden. Offensichtlich werden insbesondere ausländische Arbeiter regelrecht abgekocht und wegen angeblicher Verstöße gegen das Arbeitsrecht um Tausende von Baht erleichtert.

Dieses Mal kommt der lautstarke Protest gegen gezielte und mutwillige Ausbeutung ausländischer Residenter von der Tourismusbehörde des Thailändischen Senats, deren ehemalige Vorsitzende Thanyarat Atchariyachai gegenüber der ‚Bangkok Post‘ aktuelle Praktiken in Phuket anprangert. Dort seien beispielsweise burmesische Migranten beim Wäscheausliefern in Chalong abgefangen worden, weil sie am Lieferort Karon keine Arbeitsbewilligung besäßen. Die meisten der gefassten ‚illegalen Wäschelieferanten‘ hätten aus Angst die ortsüblichen 5,000 Baht Sofortstrafgeld bezahlt, um sich weiteren Ärger zu ersparen.

Nicht besser sei es ihren Informationen zufolge einer skandinavischen Reiseagentur ergangen, die Touristen nach Phuket brachte. Bezeichnenderweise wurden Mitarbeiter dieser Firma vorzugsweise am Freitagnachmittag von Polizeimitarbeitern abgepasst und nach ihrer Arbeitserlaubnis befragt. Obwohl die Agentur nachweislich für alle ihre Tourguides Arbeitspapiere besitzt, so Frau Thanyarat Atchariyachai, habe man ihnen mit Inhaftierung übers Wochenende gedroht und bis zu 20,000 Baht in Einzelfällen als Strafgeld einkassiert. Seit Jahren bekannt sind auch Festnahmen von Tauchlehrern, weil sie auf ihren Exkursionen manchmal in Gewässer von Nachbarprovinzen geraten – auch dort lauerten häufig Polizeikräfte wegen Verstoßes gegen die Arbeitsbewilligung auf zahlungskräftige Klientel.

Der Redaktion des FARANG ist ein weiterer Fall von klassischer Korruption auf Thailands Straßen bekannt geworden. Ein Schweizer Urlauber (25), der auf Phuket geboren wurde und deshalb auch die thailändische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde Ende des vergangenen Jahres am helllichten Tag mit seinem Mietwagen bei Phetchaburi auf der Autobahn gestoppt und auf Drogen getestet. Dummerweise war der junge Schweizer erst einen Tag zuvor in Thailand eingetroffen und in seinem Urin fanden sich Spuren von Cannabis – dessen Eigenverbrauch in der Schweiz nicht strafbar wäre.

Für den ehemaligen Phuket-Residenten hatte dies Folgen. Zunächst forderten die Polizeibeamten auf der Straße 80.000 Baht Strafgeld. Nach mehreren hektischen Telefonaten, unter anderem mit der thailändischen Mutter des Delinquenten in Bangkok, wurde die Summe auf 40.000 Baht heruntergehandelt und der Schweizer durfte nach Bezahlung die Fahrt nach Phuket fortsetzen.

Besonders hart treffen solche gut vorbereiteten Kontrollen allerdings die ärmsten der Armen im Königreich. Burmesische Bauhilfsarbeiter, Näher oder Wäschereiangestellte werden seit Jahren nicht nur mit Billiglöhnen ausgebeutet, sie verlieren bei turnusmäßigen Polizeikontrollen immer wieder ihren gesamten Monatslohn. Zumeist wird bezahlt, um den Verbleib in Thailand nicht zu riskieren.

Burmesische und thailändische Menschenrechtsorganisationen weisen seit Jahren auf Missstände hin. Menschenunwürdige Praktiken in Thailands Fischerei-Industrie haben weltweit für Empörung gesorgt und zwischenzeitlich bei der Militärregierung für ein stärkeres Vorgehen gegen Menschenhandel und Ausbeutung gesorgt. Aktuelle Fälle zeigen jedoch auf, dass die Korruption in Thailands Arbeitswelt ein Teil der Landeskultur ist und bleibt – weil die bisher getätigten Gegenmaßnahmen nur die Spitze eines Eisberges enthüllten und bei den eigentlichen Gesetzeshütern kein echtes Unrechtsbewusstsein vorherrscht.