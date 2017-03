Wie mietet man am besten ein Auto in Thailand?

Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.17

THAILAND: Endlich ist der Trip geplant, die Flüge gebucht, man kann es kaum noch erwarten, endlich auf die Reise zu gehen. Auch für Transport vor Ort kann man von zuhause aus schon sorgen, damit man unabhängig ist, und den Urlaub so richtig genießen kann. Dabei kann man einfach auf die klassischen und großen Anbieter zurückgreifen wie Sixt oder Avis, oder man kann sich Zeit lassen, und das Ganze am Urlaubsort angehen, denn hier finden sich vielleicht doch noch bessere Angebote.

Ein Road Trip, mit dem richtigen Auto, in guter Gesellschaft oder alleine, mit guter Musik aus der Sterero, Getränke im Wagen, ausreichend Pausen unterwegs, und einfach die Landschaft genießen, und die Leute und ihre Sitten. Ganz besonders in Thailand ist das ein Traumurlaub für viele.

Thailands Straßen sind ausgezeichnet befestigt. Was nicht heißt, dass man nicht doch den einen oder anderen Abstecher an lange Strandabschnitte oder durch ein Stück Urwald machen kann. Solange man sich dabei nicht verirrt. Doch die ausgezeichneten Straßenkarten und ein funktionierendes GPS im Auto sind die perfekte Voraussetzung für einen sorglosen Trip. Falls unterwegs was kaputtgeht, dann gibt es immer hilfreiche Hände, denn die Einheimischen haben einen ausgezeichneten Sinn für Humor und ein hilfloser Tourist ist immer wieder ein Anlass zum Lächeln während man tatkräftig zur Seite steht. Damit ausreichend Ersatzteile im Auto sind, für den schnellen Wechsel, kann man vorher sicherstellen, dass Reifen und kleinere Ersatzteile vorhanden sind. Auch wenn man bei einem vertrauenswürdig erscheinend Händler sein Auto mietet, das alte Sprichwort Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, zählt besonders beim Auslandsaufenthalt. Zuhause in Europa wäre es ja kein Problem, wenn der Kasten mal einen Tag stehenbleibt, während man z.B. auf neue Reifen vom Händler wartet oder den Anruf von der Werkstatt, hier fährt man solange halt mit dem Bus. Doch wer will sich von einem defekten fahrbaren Untersatz den Urlaub vermiesen lassen.

Das Mieten des Wagens vor Ort kann man in den großen Städten wie Bangkok erledigen. Oder man fährt ein bisschen weiter raus, dann wird es viel günstiger, und das Abenteuer fängt gleich mit der Zugfahrt schon an. In Orten wie Chonburi kann man wesentlich günstiger mieten. Dort spricht man auch Englisch, die Anbieter haben normale Öffnungszeiten und hier erhält man tolle Preisnachlässe. Von Städten wie Bangkok gibt es regelmäßige Zugverbindungen, und so lernt man Land und Leute auch gleich noch viel besser kennen.