Wie Heroin die USA überschwemmt

Von: Maren Hennemuth | 26.10.17

ASHTABULA (dpa) - Der Dealer fährt einen Mietwagen, er hat ihn sofort erkannt. «Von früheren Festnahmen», sagt William Felt, während er seinen Wagen langsam über die holprige Straße steuert. Draußen dämmert es, die Luft ist noch warm, es war ein ungewöhnlich heißer Tag in Ashtabula im Nordosten Ohios für Oktober. Der Polizist fährt vorbei an eingezäunten Wohnanlagen und verrosteten Spielgeräten. Er passiert ein Pflegeheim, das leer steht, seit darin ein Methlabor in die Luft flog und das Haus in Brand setzte. «Methamphetamin war ein großes Problem hier», sagt er. «Aber innerhalb von sechs Monaten hatte jeder in der Drogen-Community nur noch Heroin. Das war so etwa Ende 2015. Jeder hatte Heroin.»

