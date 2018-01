Von: Redaktion DER FARANG | 28.01.18

NEUMÜNSTER (dpa) - Für Sicherheitsmaßnahmen gegen Terroranschläge bei Volksfesten und Weihnachtsmärkten muss nach Ansicht des Deutschen Schaustellerbundes der Staat aufkommen.

Dies sei eine staatliche Aufgabe und die Kosten dürften nicht auf die Schausteller abgewälzt werden, sagte der Präsident des Schaustellerbundes, Albert Ritter, am Samstag in Neumünster. Dies sei nicht zu leisten. Die künftige Bundesregierung sollte die Gewerbeordnung ändern und die Kosten für Terror-Abwehrmaßnahmen als Aufgabe des Staates festlegen.

Jedes Jahr gibt es etwa 10.000 Volksfeste und über 2.000 Weihnachtsmärkte in Deutschland. Das deutsche Schaustellergewerbe ist in der schleswig-holsteinischen Stadt zu seinem 69. Delegiertentag zusammengekommen. In einem Positionspapier fordern die Schausteller gesetzliche Ausnahmen bei den Arbeitszeiten, konkret für Mitarbeiter 12-Stunden-Schichten, und weniger Bürokratie.

Rund 1.000 Teilnehmer und Gäste werden in Neumünster erwartet. Ein farbenprächtiger Höhepunkt ist am Sonntagnachmittag in den Holstenhallen ein Einmarsch der Fahnenträger der Mitgliedsverbände. Der Delegiertentag dauert bis Dienstag.