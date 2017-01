Von: Redaktion DER FARANG | 18.01.17

München (dpa/lby) – Wer ist diese Frau? Was ist das für ein Mensch, der da seit bald vier Jahren im Münchner NSU-Prozess auf der Anklagebank sitzt? Wer ist Beate Zschäpe, die jahrelang mit zwei mutmaßlichen Mördern - Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt - im Untergrund lebte und der die Bundesanwaltschaft Mittäterschaft an allen Verbrechen des «Nationalsozialistischen Untergrunds» vorwirft?

Jetzt, da der Prozess wohl langsam, ganz langsam auf sein Ende zusteuert, versucht das Münchner Oberlandesgericht mit Hilfe eines psychiatrischen Gutachtens herauszufinden, welche Rolle Zschäpe spielte. War sie das willenlose Anhängsel der beiden Männer? Oder stand sie hinter den Morden, den rassistischen Hassmotiven?

Am Dienstag endlich darf der renommierte Gerichtspsychiater Henning Saß nach langen Querelen zwischen Gericht und Verteidigung mit dem Vortrag seines abschließenden Gutachtens beginnen. Sein Auftrag: die Schuldfähigkeit Zschäpes und ihre Gefährlichkeit bewerten. Dies dient dem Senat als Rat bei der Verhängung einer Strafe und der Frage, ob Zschäpe nach einer Haftstrafe in Sicherungsverwahrung zu nehmen ist.

Und Saß wird durchaus deutlich: Zschäpe habe über ein «gesundes Selbstbewusstsein» verfügt und ihre beiden Freunde Mundlos und Böhnhardt «im Griff gehabt», sagt Saß und zitiert dabei entsprechende Einschätzungen von Zeugen. Das spreche für «Stärke und Selbstbewusstsein nach außen und gegenüber männlichen Partnern».

Als er über Zschäpes Privatleben redet - sie habe sich «wie eine Ehefrau verhalten, nur für zwei Männer» -, scheint Zschäpe verärgert. In einer Pause redet sie mit ihrem Vertrauensanwalt Hermann Borchert, gestikuliert, schüttelt den Kopf. Ihr Verhalten enthalte Hinweise auf «Temperament und Energie», hatte Saß da gerade vorgetragen.

Seit Beginn des Verfahrens, das im Mai 2013 begonnen hatte, saß Saß an den meisten Verhandlungstagen im Saal und beobachtete Zschäpe, hörte sich Zeugenaussagen an und las Akten. Direkt sprechen konnte er mit der Angeklagten nicht. Sie wollte das nicht. Das erschwerte seine Arbeit. Auch diese Erschwernis erörterten Zschäpes Verteidiger zuletzt. Immer wieder brachten sie neue Gründe vor, warum - aus ihrer Sicht - Saß nicht aufgerufen werden dürfe. Zudem ging es um Dinge wie: Dürfen oder müssen Teile der Verhandlung als Tonaufnahme mitgeschnitten werden? Ist es ein Verstoß gegen die Menschenrechte, wenn Zschäpe im Prozess ständig vom Gutachter beobachtet werden kann?

Fakt ist: Die zwei Bilder, die von Zschäpe gezeichnet werden, könnten unterschiedlicher kaum sein. Das eine hat die Bundesanwaltschaft in der Anklage entworfen. Es ist düster. Sie soll gleichberechtigter Teil der kaltblütig mordenden Terrorgruppe gewesen sein. Sie soll von sämtlichen Verbrechen, also auch den zehn Morden, gewusst haben, sie gewollt und unterstützt haben. Sie soll das Untergrundleben mit ihren Kumpanen organisiert und so deren Morden erst ermöglicht haben.

Und auf der anderen Seite das Bild, das Zschäpe mit Hilfe ihrer neuen Verteidiger Grasel und Borchert von sich zu zeichnen versucht: In mehreren, zumeist schriftlichen Äußerungen hat Zschäpe angegeben, von den Morden und Anschlägen nicht gewusst und diese keinesfalls goutiert zu haben – sie habe davon immer erst später erfahren. Zschäpe stellt sich nicht als Täterin, sondern als Opfer dar: Opfer der beiden Uwes, denen sie quasi auf Gedeih und Verderb ausgeliefert gewesen sei, unwissend und nichts ahnend, als Heimchen am Herd.

Was stimmt? Ist Zschäpe eine kaltblütige Mittäterin, denen das Leid der Opfer gänzlich egal war und ist? Ihr langes Schweigen im Prozess, ihre völlig fehlenden Gefühlsregungen über Jahre hinweg scheinen diesen Verdacht zu bestätigen. Nur: Zschäpe erklärt das anders. Erst kürzlich hat sie erklären lassen, dass ihr das Leid der Opfer und Angehörigen sehr wohl sehr nahe gehe. Ihr Verhalten im Prozess erklärt sie damit, dass ihr ihre Alt-Verteidiger dazu geraten hätten.

Andererseits haben Beobachter im Prozess eine Hauptangeklagte erlebt, die einen durchaus selbstbewussten Eindruck macht. Der über Monate hinweg sehr bewusst geführte Streit mit ihren Alt-Anwälten, der lockere Umgang mit ihren neuen Verteidigern, ihr ganzes Verhalten in den vergangenen Monaten – kann so jemand tatsächlich jahrelang in völliger, ja blinder Abhängigkeit von zwei Männern gelebt haben?

Das ist auch der Grund, warum es zuletzt heftige Querelen zwischen Gericht und Verteidigung gab über die Frage, ob ein Brief Zschäpes an einen ehemals in NRW einsitzenden Neonazi für das psychiatrische Gutachten verwertet werden darf. Darin nämlich gibt sich Zschäpe extrem selbstbewusst. Sie erscheint fast als Frau, die Männer gerne um den Finger wickelt. Der Brief stützt die Thesen der Anklage - und widerspricht dem Bild, das Zschäpe von sich zu zeichnen versucht.

Das Gericht muss sich für das Urteil am Ende ein eigenes Bild machen.