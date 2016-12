Von: Pfarrer Bernhard Liebe | 24.12.16

PATTAYA: Auf einem Flohmarkt in Deutschland in vorweihnachtlicher Zeit blieb ich an einem Stand mit schönen alten Bilderrahmen stehen. Die meisten waren leer, kein Bild, kein Glas mehr drin. Ein leerer Rahmen, in der Mitte nichts mehr. „Wie geht es uns mit Weihnachten?“, kam mir in den Sinn.

Der Rahmen ist zauberhaft. Aber die Mitte? Der Händler kam zu mir und sagte: „Viele machen sich einen Spiegel rein.“ - Der Rahmen mit dem Spiegel: Man steht davor und sieht sich selbst.

• Was feiern wir an Weihnachten, wenn uns die Mitte verloren gegangen ist?

Uns selbst? Also unsere eigene Zuneigung? Unsere eigene Großzügigkeit? Unsere Leistungsfähigkeit, mit der wir uns eine sichere Zukunft gestalten können. Unser Vermögen im doppelten Sinne des Wortes?

• Was feiern wir an Weihnachten?

Für viele bildet seit Kindheitstagen die Weihnachtsgeschichte die Mitte des festlichen Bilderrahmens. Es erinnert uns aber nicht nur an etwas Vergangenes, sondern es will uns an unser eigenes Leben erinnern. Denn die Geburt Christi hat eine Auswirkung auf uns. Ziel ist nicht die Welt, sondern der Mensch. Gott will in der Welt, aber vor allem in uns präsent sein, will in uns zur Welt kommen. In uns geboren werden, wir sind der Zielort, das neue Bethlehem, so wie es Angelius Silesius (1624) formulierte: „...und wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir...“, „wäre er vergeblich geboren“.

Gott sucht den Menschen, er ist in uns, er hat Wohnung in uns genommen, hat uns vergöttlicht.

• So feiern wir an Weihnachten das Fest unseres neuen Anfangs:

Wir feiern die Geburt Chris­ti in Bethlehem, um uns zu erinnern, dass in uns göttliches Leben ist. Ohne dieses Fest würden wir das göttliche Leben in uns übersehen. Wir würden das für das Leben halten, was nach außen hin sichtbar ist: unsere Arbeiten, unsere Erfolge und Misserfolge, unser menschliches Miteinander, Anerkennung, Zuwendung, Liebe, unsere alltäglichen Freuden und Leiden. Den Rahmen also.

• Wir feiern Weihnachten die Geburt Christi in uns:

Der große Mystiker, Johannes Tauler (1361) sagt in einer Weihnachtspredigt: „Christus wird zu aller Zeit, ohne Unterlass in uns geboren.“ Und darum sollst du schweigen. So kann das Wort dieser Geburt in dich gesprochen und es in dir vernommen werden.

Räumst du ihm deine Seele gänzlich ein, so erfüllt es dich ohne Zweifel ganz und gar; eben so viel als du ihm einräumst, so viel strömt seines Wesens in dich ein, nicht mehr und nicht weniger.“

Die Weihnachtsbotschaft fordert uns geradezu heraus, Christus einen Ort, einen leeren ruhigen Platz in uns anzubieten, damit er beginnen kann, dort geboren zu werden und zu wachsen.

„Du sollst dieses (andere) Wesen Christi in dich einströmen lassen ganz in der Stille. Du sollst dieses tiefe Schweigen oft und oft in dir haben und es in dir zu einer Gewohnheit werden lassen, so dass es durch Gewohnheit ein fester Besitz in dir werde.“

Wir können Gott mit dem Verstand suchen, aber finden können wir ihn nur mit dem Herzen.

Deshalb hängt in unserem Gottesdienstraum im Begegnungszentrum Pattaya ein Bild von der Geburt Jesu, also nicht ein leerer Rahmen.

Das Einmalige und Besondere, es ist im Stil thailändischer Tempelmalerei gemalt und erinnert uns hier in Thailand, wo wir zu Gast sind, in jedem Gottesdienst daran: Gott will in uns geboren werden, Gott ist in uns und hat uns vergöttlicht.