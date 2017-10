BANGKOK: Am Tag der Einäscherung des verstorbenen Königs, Seiner Majestät Bhumibol Adulyadej, am 26. Oktober, wurde die niedrigste Zahl an Verkehrstoten des Jahres verzeichnet.

16 Menschen starben am vergangenen Donnerstag im Straßenverkehr, deutlich weniger als der tägliche Durchschnitt. Gemäß des „Weltberichts zur Sicherheit im Straßenverkehr“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2015, sterben jeden Tag im Schnitt 66 Verkehrsteilnehmer auf thailändischen Straßen oder 24.000 pro Jahr. Thanapong Jinvong, Programmanager der Road Safety Group Thailand, erklärte in der „Bangkok Post“, dass zwar kein Alkoholverbot während der fünftägigen Einäscherungszeremonien ausgesprochen wurde, jedoch der Bevölkerung Feste und Unterhaltungsaktivitäten untersagt wurden, weshalb sie im Umkehrschluss weniger Alkohol trank und es zu weniger Verkehrsunfällen kam.