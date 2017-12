Von: Redaktion DER FARANG | 11.12.17

HUA HIN: Vier der zehn weltbesten Tennisspielerinnen kämpfen zu Weihnachten in Hua Hin um die World Tennis Thailand Championship.

Aufschlagen werden am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Dezember, Simona Halep (Foto) aus Rumänien (1. der Weltrangliste), Karolina Pliskova aus Tschechien (4.), Jelena Ostapenko aus Lettland (7.) und Johanna Konta aus Großbritannien (9.). Das Halbfinale wird am 23. Dezember, das Finale und das Spiel um den dritten Platz werden am 24. Dezember in der True Arena ausgetragen. Die Matches beginnen jeweils um 18 und 20 Uhr. Die vier Sportlerinnen werden fünf Tage in Hua Hin bleiben, dort das Weihnachtsfest feiern und sich auf die Australien Open im Januar vorbereiten.

In Hua Hin wurden in den letzten sieben Jahren zum Jahreswechsel Tennisevents mit Weltklassesportler veranstaltet, so mit Serena Williams, Venus Williams, Maria Sharapova, Angelique Kerber und Rafael Nadal. Hua Hin ist zu einem beliebten Treffpunkt der Tenniselite geworden. Eintrittskarten für die World Tennis Thailand Championship gibt es zum Preis von 2.500 Baht an den Schaltern von Thai Ticket Major und im Internet unter: www.thaiticketmajor.com.