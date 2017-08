Von: Redaktion DER FARANG | 28.08.17

TOKIO (dpa) - Der weltgrößte Fischmarkt Tsukiji in Tokio zieht nicht vor Juni kommenden Jahres um.



Die wegen verseuchter Böden am neuen Standort Toyosu notwendigen Abdichtungsarbeiten sowie das anschließende Gutachten dürften Anfang Juni abgeschlossen sein, erklärte Tokios Gouverneurin Yuriko Koike am Montag laut japanischen Medien. Das Gelände des 1935 gegründeten Tsukiji-Marktes soll nach seinem Umzug nach Toyosu innerhalb von fünf Jahren als Touristenort neu entwickelt und zu einem Markt mit einem «Themen-Park» rund ums Essen werden.



Eigentlich hätte der in die Jahre gekommene Tsukiji-Markt bereits im November vergangenen Jahres umziehen sollen, um mit Blick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio Platz zu schaffen für neue Häuser und breite Straßen. Doch Koike hatte die Pläne zunächst auf Eis gelegt, da der Untergrund des neuen Geländes trotz Sanierungsarbeiten weiter hochgradig mit Umweltgiften wie Benzol und Arsen verseucht war. Auf dem Grundstück in Toyosu stand früher eine Gasfabrik.

Nach monatelanger Verzögerung wegen krebserregender Chemikalien im Boden des neuen Standorts hatte Koike dann kürzlich entschieden, den Markt doch wie geplant in die bereits fertiggestellten Großmarkthallen auf der nahen künstlichen Insel Toyosu zu verlegen.