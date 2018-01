Von: Björn Jahner | 19.01.18

HUA HIN: Zwei Frauen haben bewiesen, dass sie ihr Herz am rechten Fleck haben und retteten fünf Hundewelpen das Leben.



Die beiden Freundinnen wurden auf die Welpen am Straßenrand der Hua Hin-Nong Plub Road nahe des Nong Sor Market aufmerksam, die neben dem toten Muttertier saßen. Da an der Fundstelle ein großer Düngemittelsack lag, vermuten die beiden Frauen, dass jemand die Tiere in dem Sack entsorgen wollte. Vermutlich hat die Hündin ein Loch in den Sack gebissen und ihrem Nachwuchs somit die Flucht aus ihrer misslichen Lage ermöglicht. Bisher unklar ist, weshalb die Hündin gestorben war. Die fünf Welpen wurden der Hua Hin Dog Shelter übergeben.