BARCELONA (dpa) - Fünf Wochen nach den Terroranschlägen von Katalonien hat die spanische Polizei am Freitag einen weiteren Verdächtigen festgenommen.



Der 24-jährige Marokkaner mit Wohnsitz in Spanien soll Verbindungen zu den Attentätern gehabt haben, speziell zum mutmaßlichen Drahtzieher der Taten, dem Imam Abdelbaki Es Satty, teilte das Innenministerium im Madrid mit. Zudem soll er der Terrorzelle bei der Herstellung von Sprengsätzen geholfen haben. Die Festnahme erfolgte im ostspanischen Vinaròs nördlich von Valencia.

Am 17. August war ein Attentäter mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge auf dem Boulevard Las Ramblas in Barcelona gerast, wenig später steuerten weitere Angreifer in dem Ort Cambrils ein Auto in eine Gruppe von Passanten. Insgesamt waren 16 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt worden. Die Polizei hatte in den Folgetagen die Terrorzelle zerschlagen. Zusammen mit dem jetzt festgenommen 24-Jährigen wurden insgesamt fünf Verdächtige inhaftiert, zwei von ihnen sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß.