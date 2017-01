Von: Redaktion DER FARANG | 04.01.17

PATTAYA/HUA HIN: Nach der Personenfähre Pattaya-Hua Hin fördert die Regierung weitere Fährverbindungen.

So von Hua Hin nach Bang Pu in der Provinz Samut Prakan, von Pattaya nach Bang Pu sowie von Pattaya nach Pranburi in der Provinz Pachuap Khiri Khan. Insgesamt stellt die Regierung in diesem Jahr 900 Milliarden Baht zur Verbesserung der Infrastruktur zur Verfügung. Damit sollen Projekte zu Land sowie für die Schiff- und Luftfahrt finanziert werden. Auf der Liste stehen der Bau von zweigleisigen Eisenbahnstrecken, die Erweiterung des Schienennetzes im Großraum Bangkok, Motorways und der Ausbau von Flughäfen.

Unter den von Transportminister Arkhom Termpittayapaisith genannten 36 Projekten sind: zweigleisige Schienenverbindungen Lop Buri-Pak Nam Pho (Nakhon Sawan), Hua Hin-Prachuap Khiri Khan und Nakhon Pathom-Hua Hin, die beiden Hochgeschwindigkeitsstrecken Bangkok-Nakhon Ratchasima und Nakhon Ratchasima-Nong-Khai sowie die Erweiterung des Airport Rail Link zum Flughafen Don Mueang.