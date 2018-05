Von: Redaktion DER FARANG | 22.05.18

BANGKOK: Wetterexperten sagen bis Freitag Sommerstürme, heftige Winde und Starkregen voraus.

Die Bürger der Hauptstadt müssen somit mit weiteren Überschwemmungen rechnen. „Es wird keine großen Überflutungen in Bangkok geben, wie ich es im August und September erwartet“, sagte Seree Supratid, Direktor des Climate Change & Disaster Centre der Rangsit University, telefonisch „Khao Sod“. Die Bangkoker müssen sich bis Sonntag auf Temperaturen von 26 bis 36 Grad einrichten. Und am Wochenende kann es wiederum regnen. Ein Sommersturm hat in Nonthaburi 12 Stromleitungen, Bäume und eine Reklametafel gefällt. Stromleitungen auf der Nonthaburi 1 Road trafen einen Bus, ein Taxi und ein Auto. Es gab keine Verletzungen.