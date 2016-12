UPDATE - KOH SAMUI: Alles Bangen und Hoffen war vergeblich: Koh Samui und die Nachbarinseln sind nach starkem Dauerregen in der Nacht zum 7. Dezember großflächig überflutet worden. Ein kleineres, verbliebenes Tiefdruckgebiet brachte binnen 12 Stunden mehr Regen als die beiden Tage zuvor. Viele Straßen sind unpassierbar geworden und der Flugverkehr musste bis Mittag teilweise komplett ausgesetzt werden. Zur Stunde (12 Uhr Ortszeit) halten die Niederschläge an.

Erste Zufahrt nach Lamai aus Richtung Chaweng: Totalsperre bis zur Laguna-Brücke, danach ist es wieder problemlos.

Zwischenzeitlich hat es auch den bisher verschont gebliebenen zweitgrößten Badeort Lamai erwischt. Das Zentrum und die Beachr Road blieben zwar weitgehend ohne Überflutung, aber viele Zufahrten mussten von Sicherheitskräften gesperrt werden. Der Verkehr wird über die höher gelegene Bergverbindung in Richtung Tamarind Spa umgeleitet. In Richtung Hua Thanon geht es ab dem Tempel Wat Lamai gar nicht mehr – nur die Gegenrichtung zum Wat Lamai ist noch unter großer Vorsicht mit Autos zu befahren. Motorradfahrern wird abgeraten, diese Verbindung zu benutzen.

Informationen aus Chaweng und Maenam von dort lebenden Residenten besagen, dass sich dort die Lage verschärft hat. Chawengs Zufahrten sind fast alle überflutet und nur erschwert oder gar nicht mehr passierbar. Die bereits am Wochenende komplett unter Wasser stehende Ring Road in Maenam ab der Soi 3 bis zum Big C in Chawengs Außenbezirk war am frühen Morgen und Vormittag nicht mehr befahrbar. Zu hoch stieg das Wasser.

Ein Bild aus Koh Samui heute 12 Uhr: Viele Häuser entlang der Ringstraße sind überflutet und es bleibt nur Abzuwarten.

Die aus den Bergen herab rauschenden Fluten haben durch den neuerlichen Starkregen unheimlich an Tempo aufgenommen und an den Einmündungen in größere Straßen bilden sich gefährliche Strudel. Viele Häuser entlang der Straßen sind mit Sandsäcken geschützt worden, einige Hundert allerdings längst überschwemmt. Da die Straßen durch den anhaltenden Regen so hoch unter Wasser stehen, dass Gefahr für Leib und Leben nicht auszuschließen ist, bittet Koh Samuis Bürgermeister Ramnate Jaikwang die Bevölkerung, Zuhause zu bleiben und die Situation nicht durch sinnlose Fahrten zu erschweren.

Vorbildlich ist der Einsatz der zivilen Hilfskräfte sowie der Polizei. An allen neuralgischen Stellen stehen die Helfer und lotsen den Verkehr durch – soweit Straßen noch passierbar sind. In Chawengs Zentrum am Petch-Buncha-Boxstadion bis hinter die Polizeistation und in Richtung Chaweng Lake sind zwischenzeitlich aber die Straßen komplett gesperrt worden. Das Gebirgswasser rauscht weiter unaufhörlich in die tieferen Lagen und es besteht Lebensgefahr.

Ein freiwilliger Helfer des Tesaban dirigiert den Verkehr: Durch Strudel haben sich gefährliche tiefe Löcher gebildet.

Weitere Updates folgen in einigen Stunden. Derzeit ist es unmöglich, aktuelle Bilder von Gebieten zu senden, die weiter entfernt liegen. Facebook-Nutzer teilen allerdings seit Stunden ihre Fotos und geben einen Überblick über die sehr prekäre Lage.

Auch auf der Nachbarinsel Koh Phangan soll die Situation laut Mitteilungen von Bewohnern dramatisch sein. Ganz Südthailand betet, dass der Regen endlich aufhört und die ohnehin katastrophale Lage nicht gänzlich außer Kontrolle gerät.