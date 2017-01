Von: Redaktion DER FARANG | 10.01.17

MINSK (dpa) - Der weißrussische Alleinherrscher Lukaschenko hat sein Land lange abgeschottet. Doch nun sucht er mehr Kontakt zur Außenwelt. Touristen und Geschäftsleute dürfen leichter einreisen.

Weißrussland hat die Visumspflicht für Bürger der Europäischen Union für eine kurze Reise in das Land aufgehoben. Wie das Präsidialamt in Minsk am Montag mitteilte, dürfen EU-Bürger erstmals für fünf Tage ohne Visum über den Flughafen der Hauptstadt Minsk einreisen.

Der Erlass des Präsidenten Alexander Lukaschenko gilt auch für die Schweiz, Norwegen und andere Nicht-EU-Mitglieder in Europa, sowie für die USA, Kanada, Japan oder Brasilien. Bürger aus China und einigen asiatischen oder afrikanischen Ländern müssen gültige Schengen-Visa vorweisen können. Nötig sind eine Auslandskrankenversicherung und ausreichend Geld, um den Aufenthalt in Weißrussland bezahlen zu können. Insgesamt betrifft die neue Regelung 80 Staaten, die Weißrussland als strategische Partner ansieht.

Seit der Präsidentenwahl 2015 nähert sich der autoritäre Staatschef Lukaschenko der EU an. Brüssel hat nach der Freilassung politischer Häftlinge Sanktionen gegen Weißrussland gelockert. Die von einer schweren Wirtschaftskrise getroffene Ex-Sowjetrepublik benötigt zudem dringend Investitionen aus dem Ausland.