THAILAND: Wer sich eine Bescherung unter Palmen wünscht, der findet in Thailand garantiert ein sonniges Plätzchen für seinen Weihnachtsurlaub. Viele Hotels und Restaurants in den Touristengebieten sorgen mit stimmungsvollen Weihnachtsfeiern und köstlichen Festtagsbuffets dafür, dass auch fernab der Heimat Weihnachtsstimmung aufkommt. Nachfolgend eine Übersicht zu den Weihnachtsaktivitäten unserer Anzeigenkunden:

PATTAYA:

Weihnachtsmenü bei Little Cake

Das Café-Restaurant Little Cake, Soi Pornpranimit 16 (zwischen Soi Nernplubwan und Soi Siam Country Club) hat über Weihnachten regulär von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Am Samstag, 24. Dezember und Sonntag, 25. Dezember wird ein spezielles Überraschungs-Weihnachtsmenü angeboten. Abgerundet mit einer frisch gebrühten Tasse Kaffee von Caffè Chicco d’Oro ist der Genuss perfekt! Erhältlich ist zudem Quark aus eigener Herstellung. Infos: www.facebook.com/littlecakepattaya.

Weihnachten im Casa Pascal

Festlich geschmückt präsentieren sich viele Restaurants zur Weihnachtszeit, im Bild das Casa Pascal in Pattaya. Foto: Rüegsegger

Kim und Pascal vom Restaurant Casa Pascal, Second Road (ggü. Avani Pattaya Resort & Spa), bieten verschiedene Möglichkeiten, die Weihnachtszeit stilvoll zu genießen.

Von Samstag, 10. Dezember bis Freitag, 23. Dezember wird ein mehrgängiges Menü für Firmen und Familienfeiern für 1.390 Baht net. pro Person angeboten, sowie am Samstag, 24. Dezember und Sonntag, 25. Dezember, 18 bis 24 Uhr, ein spezielles Weihnachtsmenü mit Vorspeisenteller, Kürbissuppe, Sorbet, wahlweise Truthahn, Ente, Fisch oder Rinderfilet sowie Dessert für 1.690 Baht net.

Im Angebot steht auch ein Mittags-Weihnachtsmenü am Sonntag, 25. Dezember, 11 bis 17 Uhr, für 1.390 Baht net. pro Person.

Wer lieber zu Hause feiern möchte, aber keine Lust hat, Stunden in der Küche zu verbringen, der kann sich Pascals‘ beliebten Weihnachtsspezialitäten wie Hummer, Truthahn, Weihnachtsschinken und vieles mehr ganz bequem liefern lassen! Bestellung und Reservierung, Tel.: 061-643.9969. Infos: www.casa-pascal.com.

Weihnachtsmenü bei Internationale Küche by Ann

Mancherorts kommt der Weihnachtsmann auch schon mal auf dem Elefantenrücken geritten... Foto: epa/Narong Sangnak

Im Restaurant Internationale Küche by Ann wird am Samstag, 24. Dezember und Sonntag, 25. Dezember, 8.30 bis 23 Uhr, ein Weihnachtsmenü für 550 Baht angeboten:

Tomatensuppe, Shrimps-Cocktail, Eiscreme mit Obstsalat, Brathähnchen mit Pommes frites. Reservierung, Tel.: 092-514.6269, 081-001.6491.

Weihnachtsmenüs im Hirschgarten

Im Restaurant Hirschgarten, Naklua Road Soi 33, werden am Samstag, 24. Dezember und Sonntag, 25. Dezember, jeweils 11 bis 23 Uhr, fünf verschiedene Weihnachtsmenüs, wahlweise mit ¼ Gans, ½ Ente, 2 Stück Entenbrüsten, Rindergulasch oder Rinderfilet-Steak, angeboten.

Die Menüs beinhalten zudem eine Hühnersuppe, Garnelen-Cocktail sowie Eis, Kaffee und Pudding. Um eine Vorbestellung wird gebeten, Tel.: 089-899.0752.

Weihnachtsmenü im Swiss Food

Im Restaurant Swiss Food, Walking Street Soi Diamond, wird am Samstag, 24. Dezember, ab 18 Uhr, ein Weihnachtsmenü für 1.490 Baht pro Person angeboten:

Spargelcremesuppe, Symphonie aus der Tiefe des Meeres (geräucherter Lachs, Scampi, geräucherter Fisch), Angus-Rindsfilet aus Argentinien an einer Morchel-Cognac-Sauce und serviert mit Williams-Kartoffeln und Gemüsebouquet, bayrische Vanille-Erdbeercreme, Kaffee oder Tee.

Reservierung, Tel.: 080-094.2615. Infos: www.swissfood.net.

Festtags-Buffet im Thai Garden Resort

...oder thailandtypisch auf dem Motorrad! Foto: Narong Sangnak

Am Samstag, 24. Dezember, ab 18 Uhr, wird im Thai Garden Terrace Restaurant und am Swimmingpool des Thai Garden Resorts, North Pattaya Road, ein reichhaltiges Festtags-Abendbuffet (Erwachsene 1.300 Baht, Kinder zwischen 4 und 12 Jahren 650 Baht, Kinder unter 4 Jahren kostenlos) angeboten.

Für weihnachtliche Stimmung sorgen die Kinder der Tungklom-Talman-Schule mit traditionellen Tänzen und dem Singen von Weihnachtsliedern sowie das philippinische Musikertrio.

Eine angemessene Garderobe wird vorausgesetzt. Reservierung, Tel.: 038-370.614-8, E-Mail: reservation@thaigarden.com. Infos: www.thaigarden.com.

Weihnachten im Bavarian Garden

Im Bavarian Garden Pattaya, dem neuesten deutschen Biergarten der Touristenmetropole, wird am Samstag, 24. Dezember, ab 18 Uhr Weihnachten mit Livemusik von Artur gefeiert.

Im Angebot steht eine halbe Ente mit Knödel und Blaukraut. Reservierung, Tel.: 090-0044.460. Infos: www.facebook.com/bavariangarden.

Weihnachtsbuffet im Edelweiss

Im Restaurant Edelweiss, Thappraya Road Soi 13, wird am Samstag, 24. Dezember und Sonntag, 25. Dezember, jeweils ab 18 Uhr, ein reichhaltiges Weihnachtsbuffet mit vielen Schweizer und thailändischen Speisen für 595 Baht pro Person angeboten.

Es umfasst auch Vorspeisen, eine Suppe, ein Salatbuffet und Desserts. Das alte Jahr verabschiedet wird mit einem großen Silvesterbuffet für 595 Baht pro Person am Samstag, 31. Dezember, ab 18 Uhr. Reservierung, Tel.: 086-141.9561. Infos: www.edelweissth.com.

Meeresfrüchte-Buffet im Siam @ Siam

Weihnachtszauber kann man auch im Siam @ Siam Design Hotel Pattaya erleben. Foto: Siam @ Siam

Im Big Fish Restaurant des Siam @ Siam Design Hotels Pattaya, Second Road, wird am Samstag, 24. Dezember, 18.30 bis 22.30 Uhr, ein großes BBQ-Meeresfrüchte-Dinner-Buffet angeboten.

Der Preis beträgt 1.300 Baht net. pro Person (nur Speisen), beziehungsweise 1.600 Baht net. pro Person (mit unlimitiertem Wein). Reservierung, Tel.: 063-903.3754, E-Mail: fbd@siamatpattaya.com. Infos: www.siamatpattaya.com.

Heiligabend-Menü im Siam @ Siam

Ein spezielles Heiligabend-Menü wird am Samstag, 24. Dezember, 19 Uhr bis Mitternacht in der Gravity Lounge in der 24. Etage des Siam @ Siam Design Hotels Pattaya, Second Road, angeboten.

Der Teilnahmepreis beträgt 1.800 Baht net. pro Person, bei einer Tischreservierung für zwei Personen gibt es eine Flasche Sekt gratis dazu. Reservierung, Tel.: 063-903.3754, E-Mail: fbd@siamatpattaya.com. Infos: www.siamatpattaya.com.

Weihnachtsmenü im Zing Resort

Im Restaurant des Zing Resorts & Spa, Jomtien Complex, Thappraya Road, wird am Samstag, 24. Dezember und Sonntag, 25. Dezember, jeweils ab 19 Uhr, ein mehrgängiges Weihnachtsmenü für 650 Baht pro Person angeboten:

Vorspeisenteller mit Lachs und Shrimps-Cocktail, Rinderbrühe, Entenbrust oder -filetsteak mit Kroketten und Rosenkohl, Dessertteller. Reservierung, Tel.: 038-304.037. Infos: www.hotelzing.net.

Gratis-Weihnachtsessen in der Pit Bull Bar

Im Pit-Bull-Entertainment-Komplex, Naklua Road, Ecke Soi 33, wird am Samstag, 24. Dezember, ab 20 Uhr wieder das traditionelle Gratis-Weihnachtsessen mit Bockwurst und Kartoffelsalat veranstaltet.

BANGKOK:

Weihnachtsgans im Deutschen Eck

Die Vorweihnachtszeit wird im Restaurant Deutsches Eck, Sukhumvit Road Soi 20, am Montag, 19. Dezember, ab 19 Uhr, mit einem Weihnachtsgans-Schmaus genossen.

Das Menü: Brokkoli-Creme-Suppe sowie knusprige Weihnachtsgans mit Rotkohl und Kartoffelknödeln. Im Menüpreis von 850 Baht sind auch die reichhaltige Salatbar und ein Dessert inklusive.

Eine Voranmeldung bis Montag, 12. Dezember wird vorausgesetzt, Tel.: 02-262.0265, E-Mail: info@deutscheseckbangkok.com. Infos: http://deutscheseckbangkok.com.

Weihnachten Bei Otto

Schokoladenweihnachtsmänner und vieles mehr, womit man sich die Festtage versüßen kann, gibt es im Bei-Otto-Delikatessen-Shop in Bangkok. Foto: Bei Otto

Eine entspannte Weihnachtszeit mit Familie, Freunden oder Kollegen kann man in der Schwarzwaldstube Bei Otto, Sukhumvit Road Soi 20, genießen.

Am Samstag, 24. Dezember, 18 bis 22 Uhr, wird ein spezielles Heiligabend-Dinner-Buffet für 1.800 Baht net. angeboten. Ein Weihnachtschor und der Besuch des Weihnachtsmannes im Restaurant sorgen für ein unvergess­liches Erlebnis.

Am Sonntag, 25. Dezember und Montag, 26. Dezember wird zudem ein Drei-Gänge-Mittagsmenü für 600 Baht net. pro Person offeriert.

Im Delikatessen-Shop sind ab sofort wieder Ottos‘ beliebten Weihnachtsleckereien erhältlich wie Christstollen, Lebkuchen und Plätzchen sowie Honigschinken, gefüllter Weihnachtstruthahn, Weihnachtsgans und -ente. Reservierung, Tel.: 02-260.0869. Infos: www.beiotto.com.

CHIANG MAI:

Weihnachtsfeier der Swiss Lanna Society

Die Swiss Lanna Society (SLS) veranstaltet am Freitag, 23. Dezember, 18.30 Uhr, eine Weihnachtsfeier im Rati Lanna Hotel.

In der tropischen Parkanlage des Hotels wird ein reichhaltiges Buffet genossen. Für eine festliche Atmosphäre sorgt der Lannacapella Chor mit der Aufführung von Weihnachtsliedern.

Die Swiss Lanna Society (SLS) veranstaltet am 23. Dezember wieder ihre traditionelle Weihnachtsfeier. Foto: SLS

Der Teilnahmepreis beträgt 1.000 Baht für SLS-Mitglieder und 1.300 Baht für Nichtmitglieder. Anmeldung bis Montag, 19. Dezember, E-Mail: events@swisslanna.com.

Weihnachtsente im German Beer Garden

Fong und Olaf bieten im German Beer Garden Chiang Mai, Moonmuang Road Soi 2, am Samstag, 24. Dezember, ab 19 Uhr ein traditionelles Weihnachtsmenü für 695 Baht pro Person an:

Spargelcremesuppe, halbe gefüllte Ente unter Honig-Bierglasur mit Weihnachtsrotkohl, Salzkartoffeln oder Semmelknödeln, Schokoküchlein an Vanilleeiscreme.

Um eine Reservierung wird gebeten, Tel.: 053-207.134.

HUA HIN:

Weihnachten im Laksasubha

Im Ocean Front Restaurant des Laksasubha Hua Hin, 53/7 Naresdamri Road, wird am Samstag, 24. Dezember, 18 bis 21 Uhr, ein internationales Weihnachtsbuffet für 2.900 Baht pro Person angeboten.

Im Preis inklusive ist ein Willkommensgetränk; Kinder zwischen 4 und 12 Jahren zahlen die Hälfte. Wer seine Reservierung bis zum 15. Dezember tätigt, erhält 10 Prozent Rabatt! Mit Weihnachtsliedern, einer Feuershow und dem Besuch des Weihnachtsmannes wird Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie geboten.

Reservierung, Tel.: 032-514.525. Infos: www.laksasubhahuahin.com

Weihnachtsmenü im Beach Café Restaurant

Direkt am Strand wird das Weihnachtsfest im Beach Café Restaurant in Hua Hin genossen. Foto: Beach Café Restaurant

Den Traum vom Weihnachtsfest direkt am Strand kann man sich im Beach Café Restaurant, Soi 75/1, erfüllen, wo am Samstag, 24. Dezember und Sonntag, 25. Dezember, ab 18 Uhr, zwei exklusive Festtagsmenüs angeboten werden.

Menü 1 (2.390 Baht net.): Amuse bouche und ein Glas Sekt, geräucherter Lachs-Salat oder Schweinefleisch nach Vitello tonnato Art oder Kürbissuppe, gegrilltes australisches Rinderfilet mit Gemüse an Rotweinsauce oder in der Pfanne gebratener Schneefisch auf Kartoffelküchlein an Safran-Limetten-Sauce oder Weihnachtsgans mit Rotkohl oder geschmorte Lammhaxe mit Möhren und Kartoffelpüree, Limetten-Sorbet mit Wodka oder Obstsalat mit Cointreau, Tee oder Kaffee.

Menü 2 (3.990 Baht net.): Amuse bouche und ein Glas Sekt, griechischer Salat oder geräucherter Lachs mit Käsecreme im Crêpe-Mantel oder Meeresfrüchte-Chowder oder Cappuccino-Pilz-Suppe, gebackener Hummer mit Kräuterbutter-Sauce, serviert mit Gemüse-Kotelett und sonnengereiften Tomaten oder Hummer Thermidor mit Safran-Oliven-Risotto und Gemüse, Panna Cotta mit Himbeersauce oder Schokoladen-Mousse, Tee oder Kaffee.

Beide Menüs gibt es ausschließlich auf Vorbestellung, Tel.: 032-512.254. Infos: www.beachcaferestaurant.info.

KORAT:

Weihnachten bei Chez Andy

Weiße Weihnachten kann man in Bangkok erleben. Foto: epa/Narong Sangnak

​Im Schweizer Restaurant Chez Andy, 5-7 Ban Kob Kaew, Manat Road, wird am Samstag, 24. Dezember und Sonntag, 25. Dezember, 11 bis 23 Uhr, ein Weihnachts-Set-Menü für 1.500 Baht pro Person angeboten.

Am Samstag, 31. Dezember, ab 19 Uhr, wird mit einem großen internationalen Buffet und mit Livemusik von den „Happy Boys“ aus Deutschland ins neue Jahr hineingefeiert. Der Teilnahmepreis beträgt 1.500 Baht pro Person.

Am Sonntag, 1. Januar, ab 11.30 Uhr, wird zudem wieder der traditionelle Neujahrsbrunch mit Unterhaltungsprogramm für 850 Baht pro Person angeboten.

Reservierung, Tel.: 044-289.556.

Infos: www.facebook.com/andykorat.