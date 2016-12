Von: Redaktion DER FARANG | 25.12.16

MANILA (dpa) - Zu den Weihnachtsfeiertagen haben die Behörden auf den Philippinen vor dem Taifun «Nock-Ten» gewarnt.

Der Sturm nähert sich der Ostküste des südostasiatischen Inselstaates und soll am ersten Weihnachtstag auf Land treffen. Die Katastrophenbehörde riet den Lokalbehörden am Samstag, Familien aus niedrig gelegenen Küstenorten und Bergregionen in Sicherheit zu bringen. «Nock-Ten» war vom Tropensturm zum Taifun hochgestuft worden und bringt Windböen mit einer Stärke von bis zu 215 Stundenkilometern. Schon jetzt sitzen mehr als 2000 Menschen in Häfen fest, da Fährverbindungen wegen rauer See eingestellt wurden..