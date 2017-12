Von: Björn Jahner | 22.12.17

PATTAYA/BANGKOK: Alle Jahre wieder verwandelt sich das Königreich in ein kitschig-schönes Weihnachtsparadies mit allerlei Beleuchtungs- und Dekorationsfirlefanz. Thailands Einzelhandel hat den Weihnachts­trend – ähnlich wie Halloween – dankbar aufgegriffen und lässt keine Möglichkeit unversucht, die Konsumlust anzuregen. Mit Sonderrabatten und -aktionen wird Weihnachten zum Fest, bei dem die Kassen klingeln. Ein Trend, den auch die Gastronomie für sich entdeckt hat.

Weihnachtslieder à la „Last Christmas“ oder „Jingle Bells“ trällern seit mehreren Wochen durch die großen Einkaufszentren des Landes, die mit kitschig-grellen Winterdekorationen prachtvoll in Szene gesetzt wurden. Ob geliebt oder gehasst – Weihnachten steht vor der Tür. Auch im buddhistischen Thailand, wo das urchristliche Fest eine regelrechte Renaissance erlebt. Unbeachtet davon, dass der Ursprung des Festes hierzulande nahezu unbekannt ist, lassen sich die Thais ihre Weihnachtsvorfreude nicht vermiesen: auffallend viele junge Einheimische, strömen durch die Shopping Malls auf der Suche nach einem originellen Geschenk und schießen fleißig Selfies vor prachtvoll geschmückten Christbäumen. Urlauber und Residenten hingegen, stehen auch in diesem Jahr wieder vor der Frage, wo sie ihr Weihnachts­essen zelebrieren. Zugegeben, bei dem schier unerschöpflichen gastronomischen Angebot in Pattaya keine leichte Entscheidung! DER FARANG schafft Abhilfe und präsentiert seiner Leserschaft einen informativen Überblick zu den kulinarischen Weihnachtsangeboten seiner Anzeigenkunden.

PATTAYA:

Feuchtfröhlich werden die Festtage im Bramburi Restaurant, Naklua Road Soi 12, am Sonntag, 24. Dezember, ab 10 Uhr mit einem Weihnachtsfrühschoppen eingeläutet (die Gäste dürfen sich auf eine Überraschung freuen!). Ab 18 Uhr gibt es Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat zum sattessen für 169 Baht. Auf Vorbestellung wird ab 19 Uhr zudem ein Fünf-Gänge-Weihnachtsmenü für 449 Baht pro Person serviert: Lachsschnitte oder Schinkenschnitte; Blattsalat mit geräucherter Hühnerleber oder Hühnerbrust; Flädelsuppe mit Karotten Julienne; Entenbrust oder Rinderfilet mit Knödel, Rotkohl und Rotweinsauce; Eiscreme auf Lebkuchen mit Zimtfrucht und Sahne. Reservierung, Tel.: 094-761.4828, E-Mail: best.german.bbq.sausage@gmail.com. Infos: www.facebook.com/bramburipattaya.

Das Team vom Leckerle Café & Restaurant, Naklua Road Soi 33, bietet seinen Gästen am Sonntag, 24. Dezember und Montag, 25. Dezember, 12 bis 22.30 Uhr ein Weihnachtsmenü für 475 Baht pro Person an: Leberklößchensuppe; Salat; Entenbrust mit Semmelknödel und Rotkraut; Eis oder Kaffee. Reservierung, Tel.: 038-415.055. Infos: www.facebook.com/leckerlepattaya.

Im Restaurant Golden Or­-chidee in der Naklua Road Soi 33, wird am Sonntag, 24. Dezember, ab 17 Uhr ein Vier-Gänge-Überraschungs-Festtagsmenü mit drei verschiedenen Hauptgerichten angeboten. Um eine rechtzeitige Tischreservierung wird gebeten, Tel.: 085-697.4240.

Auch der Weihnachtsmann scheint im Geschenkestress zu stecken und wurde beim Einkaufen in Bangkok gesichtet. Foto: epa/Pornchai Kittiwongsakul

Kim und Pascal vom Restaurant Casa Pascal, Second Road, laden ihre Gäste am Sonntag, 24. Dezember und Montag, 25. Dezember, ab 18 Uhr zu einem exklusiven Weihnachtsmenü für 1.890 Baht net. pro Person ein: Weihnachtsvorspeisenteller (geräucherter Lachs, Krevettencocktail, Roastbeef, Parmaschinken, Bauernpastete mit Cumberlandsauce, Waldorfsalat, marinierte Pilze); Kürbiscremesuppe mit Knoblauch-Croutons; grüner Spargel mit Sauce Hollandaise; Passionsfruchtsorbet; gegrilltes Rinderfilet Sauce Béarnaise und Rotweinsauce oder Truthahn vom Ofen mit Kastanien, Preiselbeerensauce und Bratensauce oder Thai-Wolfsbarschfilet in Champagnersauce oder gegrilltes Schweinesteak mit Steinpilzsahnesauce; Crêpes Suzette mit Vanille-Eiscreme oder Weihnachtspudding mit Rumsauce und Jamaica-Glace. Am Montag, 25. Dezember, 11 bis 17 Uhr, wird zudem eine Weihnachts-Lunch-Menü für 1.590 Baht net. angeboten: Weihnachtsvorspeisenteller (siehe oben); Kürbiscremesuppe mit Knoblauch-Croutons; Passionsfruchtsorbet; Thai-Wolfsbarschfilet in Champagnersauce oder Truthahn vom Ofen mit Kastanien, Preiselbeerensauce und Bratensauce oder gegrilltes Rinderfilet Sauce Béarnaise und Rotweinsauce oder gebratene Entenbrust mit Pfeffer und Orangensauce; Crêpes Suzette mit Vanille-Eiscreme oder Weihnachtspudding mit Rumsauce und Jamaica-Glace. Sowohl Dinner als auch Lunch umfassen als Beilagen grüne Erbsen, Karotten, Rosenkohl, Rotkohl sowie Bratkartoffeln mit Speck und Schalotten. Reservierung, Tel.: 061-643.9969. Infos: www.casa-pascal.com.

Im Dezember verwandelt sich Bangkok traditionell in ein Wintermärchen. Eisbären sind in diesem Jahr der absolute Hit. Foto: epa/Diego Azubel

Im Thai Garden Resort, North Pattaya Road, wird am Sonntag, 24. Dezember, 18 Uhr ein internationales Gala-Buffet mit musikalischen Darbietungen der Grand Opera Thailand veranstaltet. Zu den Programmhöhepunkten zählen darüber hinaus der Besuch des Weihnachtsmannes, Aufführungen von Tänzen und Weihnachtsliedern von Waisenkindern sowie Livemusik des beliebten Musikertrios des Thai Garden Resorts. Erwachsene zahlen 1.700 Baht net., Kinder (4 bis 12 Jahre) 850 Baht net., Kinder unter vier Jahren speisen gratis. Reservierung, Tel.: 038-370.614, E-Mail: reservation@thaigarden.com. Infos: www.thaigarden.com.

Das Restaurant Swiss Food, Soi Diamond, verwöhnt seine Gäste am Sonntag, 24. Dezember, ab 18 Uhr mit einem leckeren Weihnachtsmenü für 1.150 Baht pro Person: Honig-Teriyaki glasierter Lachs mit Gurkensalat und Erdnusspesto; gelbe Linsensuppe mit Kräuter-Croutons; rosa gebratene Entenbrust mit Orangensauce, Kartoffelgratin und Gemüsebouquet; Trüffel-Himbeeren-Torte; Kaffee oder Tee. Reservierung, Tel.: 038-423.991., E-Mail: swissfoodpattaya@gmail.com. Infos: www.swissfoodpattaya.com.

Am Sonntag, 24. Dezember und Montag, 25. Dezember, 18 bis 23 Uhr, wird im Restaurant Taverne, Naklua Road, ein Weihnachtsmenü für 375 Baht pro Person angeboten: Pilzsuppe; Truthahn mit Bratkartoffeln und Rosenkohl; Erdbeeren mit Eiscreme und Sahne; 1 Glas Rotwein. Reservierung, Tel.: 038-426.453.

Am Sonntag, 24. Dezember und Montag, 25. Dezember wird im Restaurant Internationale Küche by Ann, Naklua Road (Ecke Soi 18), ein Weihnachtsmenü für 550 Baht pro Person angeboten: Tomatensuppe, Shrimpscocktail, Brathähnchen mit Pommes frites, Eiscreme mit Obstsalat. Reservierung, Tel.: 098-824.5320, 081-001.6491. Infos: www.facebook.com/Restaurant.internationale.Kuche.by.Ann.

Robi und Ta vom Restaurant Edelweiss in der Thappraya Road Soi 13 begrüßen ihre Gäste am Sonntag, 24. Dezember und Montag, 25. Dezember, jeweils von 18 bis 24 Uhr, wieder mit ihrem beliebten Weihnachtsbuffet. Geboten werden viele Schweizer sowie internationale und thailändische Spezialitäten für 595 Baht pro Person, da ist für jeden was dabei! Reservierung, Tel.: 086-141.9561. Infos: www.edelweissth.com.

Gleich zwei kulinarische Weihnachtsgenüsse präsentiert das Siam@Siam Design Hotel Pattaya an der Second Road am Sonntag, 24. Dezember, 18.30 bis 23 Uhr. Im Big Fish Restaurant wird ein All-You-Can-Eat-Dinner-Meeresfrüchte-Buffet für 1.500 Baht net., pro Person (Kinder 750 Baht net.) angeboten. Es umfasst unter anderem frische Garnelen, Austern, Jakobsmuscheln, Krebse und Lachs. Zur Auswahl stehen eine Vielzahl an Beilagen, Sushi, gegrilltes Rindfleisch, Spareribs sowie auch eine Salat- und Dessertbar. Für Festtagsstimmung wird mit Livemusik gesorgt. In der Gravity Lounge in der 24. Etage erfreut ein anspruchsvolles Sechs-Gänge-Menü für 2.000 Baht net. pro Person den Gaumen. Im Preis inklusive ist ein Glas Sekt. Reservierung, Tel.: 038-930.600, E-Mail: fbsec@siamatpattaya.com. Infos: www.siamatpattaya.com.

Alle großen Einkaufszentren in Bangkok werden mit kitschig-schönen Weihnachtsdekoretionen in Szene gesetzt. Foto: epa/Narong Sangnak

Das Weihnachtsfest wird im The Breeze Beergarden, Soi Khao Talo, am Sonntag, 24. Dezember und Montag, 25. Dezember, ab 19 Uhr mit einem Entenessen zelebriert: halbe Ente mit Semmelknödel und Blaukraut für 295 Baht pro Person. Achtung: das Angebot gilt nur auf Vorbestellung, Tel.: 090-004.4461. Infos: www.facebook.com/thebreezebeergarden.

Am Sonntag, 24. Dezember und Montag, 25. Dezember, jeweils ab 19 Uhr, wird im Restaurant des Zing Resort & Spa, Thapparaya Road (Jomtien Complex), ein Weihnachtsmenü für 690 Baht pro Person angeboten. Es umfasst Lachs- und Shrimpscocktail; Rinderbrühe; Entenbrust mit Orangenjus, Rosenkohl und Kroketten oder Filetsteak mit Pfeffersauce sowie ein Überraschungsdessert. Reservierung, Tel.: 038-304.037. Infos: http://hotelzing.net/jomtien.

Im Pit-Bull-Entertainment-Bar-Center wird am Sonntag, 24. Dezember, ab 20 Uhr wieder das traditionelle Gratis-Weihnachtsessen mit Kartoffelsalat und Bockwurst veranstaltet.

In Sämis Restaurant, Map Yai Lia (Soi 28) wird am Montag, 25. Dezember, 12 bis 23 Uhr, ein Festtagsmenü für 480 Baht pro Person angeboten: Parmaschinken mit Melone, Gemüsesuppe, halbe gebratene Ente mit Rotkraut und Bratkartoffeln, frische Erdbeeren mit Eiscreme oder Sahne, Kaffee oder Tee. Reservierung, Tel.: 088-522.7318. Infos: www.facebook.com/SamisInternationalRestaurant.

BANGKOK:

Im Old German Beerhouse, Sukhumvit Road Soi 11, werden von Sonntag, 24. Dezember bis Dienstag, 26. Dezember, 12 bis 1 Uhr nachts, zwei Weihnachtsmenüs angeboten. Menü 1 für 599 Baht pro Person: Leberklößchensuppe; Truthahnbrust mit Kartoffelknödel und Rotkraut; Eis, Kaffee und Christstollen. Menü 2 für 499 Baht pro Person: Leberklößchensuppe; Weihnachtsschinken mit Kartoffelpüree und Sauerkraut; Eis, Kaffee und Christstollen. Reservierung, Tel.: 02-651.3838. Infos: www.ogb-bangkok.com.

Thais lieben Weihnachts- und Winterdekorationen. Natürlich darf ein Selfie oder Gruppenfoto nicht fehlen. Foto: epa/Diego Azubel

Im Restaurant Bei Otto, 1 Sukhumvit Road Soi 20, wird am Sonntag, 24. Dezember, 19 bis 22 Uhr, ein Heiligabendbuffet für 1.800 Baht net. angeboten sowie am Montag, 25. Dezember und Dienstag, 26. Dezember ein Weihnachtsmittagsmenü für 650 Baht net. Das Buffet umfasst unter anderem hausgemachtes Brot, Brötchen und Brezeln; Vorspeisen wie Roastbeef, geräucherter Lachs, Schwarzwälder Schinken oder russische Eier; Suppen wie Rinder-Consommé, cremiges Enten- und Gänseragout oder Karotten-Kürbissuppe; Hauptsspeisen wie bayrischer Hackbraten, gegrillte Lammwürste, australisches Sirloin-Steak, geschmortes Wildschwein oder Lachsfilet; eine Schneidestation mit ganzer Ente, Schweinelende und Honigschinken; ein großes Salatbuffet sowie ein großes Angebot an Desserts wie Crème brûlée, Zimt-Tiramisu, Wiener Apfelstrudel und vieles mehr. Natürlich wird auch ein großes Angebot an Beilagen bereitgehalten. Die Zusammenstellung für das Weihnachtsmittagsmenü ist im Restaurant zu erfragen. Reservierung, Tel.: 02-260.0869. Infos: www.beiotto.com.

Das Restaurant Deutsches Eck, Sukhumvit Road Soi 20, bietet am Sonntag, 24. Dezember und Montag, 25. Dezember zwei Weihnachtsmenüs an. Menü 1 für 780 Baht pro Person: Entenbrust an Orangensauce mit Mandelkroketten und Apfelrotkohl. Menü 2 für 680 Baht pro Person: Weihnachtskassler an Lebkuchensauce mit Kartoffelpüree und Sauerkraut. Beide Menüs beinhalten Shrimpscocktail und eine Kürbiscremesuppe als Vorspeisen sowie Crêpes mit heißen Beeren und Vanilleeis als Desserts sowie Christstollen mit Kaffee. Reservierung, Tel.: 02-262.0263. Infos: www.deutscheseckbangkok.com.