Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.16

PATTAYA: In einem Haus im Ortsteil Huay Yai hat die Polizei am Sonntag einen in seinem Heimatland wegen einer Drogenstraftat per Haftbefehl gesuchten Russen festgenommen.

Nach dem 27-jährigen Mann wurde über Interpol gefahndet. Er war auf der Flucht vor der Justiz vor drei Jahren nach Thailand gekommen. In Huay Yai lebte er mit seiner russischen Frau. Er zeigte der Polizei einen ukrainischen Reisepass mit einem anderen Namen und beteuerte, er habe eine doppelte Staatsbürgerschaft, eine ukrainische und eine russische. Ein Abgleich mit dem ukrainischen Konsulat ergab, dass der Russe einen gefälschten Pass vorgezeigt hatte. Er wurde wegen des Besitzes eines gefälschten Reisepasses festgenommen und wird wohl demnächst nach Russland abgeschoben.