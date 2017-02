Mit Wasserreservoiren wollen die Behörden in Bang Saphan Überschwemmungen entgegenwirken. Foto: The Nation

HUA HIN: Die Provinzverwaltung Prachuap Khiri Khan will drei mittelgroße neue Reservoire im Distrikt Bang Saphan anlegen, um Überschwemmungen zur Monsunzeit langfristig entgegenzuwirken.

Dafür wurde ein Budget in Höhe von über einer Million Baht bereitgestellt, informiert Prachuap Khiri Khans Gouverneur Thawee Narissirikul im „National News Bureau of Thailand“ (NNT). Die künstlichen Seen entstehen in den Unterbezirken Ronthong sowie Thongmongkhol und können je 10 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen.Mit den Reservoiren soll verhindert werden, dass Sturzfluten vom Tanaosri-Berg die Dörfer und Siedlungen überschwemmen. Zur Trockenzeit dienen sie darüber hinaus als wertvoller Wasserspeicher.

Der nördliche und südliche Bang-Saphan-Kanal hingegen soll ausgebaggert werden, um die Kapazität des Auffangsystems zu erhöhen.