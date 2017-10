Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.17

BANGKOK: Die Regierung ist zuversichtlich, dass sich eine verheerende Überschwemmung wie 2011 in diesem Jahr nicht wiederholen wird.

Dem Regierungssprecher Generalleutnant Sansern Kaewkamnerd zufolge unterscheiden sich die Faktoren der Hochwasser von 2011 und 2017, insbesondere die Wassermengen. Am 11. Oktober dieses Jahres betrug die Gesamtwassermenge in allen Staudämmen im Norden 18,3 Milliarden Kubikmeter im Vergleich zu 24,1 Milliarden Kubikmeter am 11. Oktober 2011. In der Zentralregion waren es in allen Staudämmen am 11. Oktober dieses Jahres 1,2 Milliarden Kubikmeter im Vergleich zu 1,3 Milliarden Kubikmeter in 2011. Auch die Wasserstände im Bezirk Muang in Nakhon Sawan, im Staudamm Chao Phraya in Chai Nat und im Bezirk Bang Sai in Ayutthaya waren niedriger als im Jahr 2011. Das Schleusentor in Bang Sai in der Provinz Ayutthaya, dem letzten Tor vor Bangkok, gibt derzeit 2.200 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ab, verglichen mit 4.000 Kubikmeter in 2011

Dennoch: Von Überschwemmungen gefährdet sind in Bangkok die zehn Bezirke Bang Sue, Dusit, Phra Nakhon, Yannawa, Khlong Toei, Samphanthawong, Bang Kho Laem, Bangkok Noi, Khlong San und Rat Burana.