Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.17

CHIANG MAI: Die Verwaltung des Nationalparks Doi Inthanon hat den bei Touristen beliebten Wasserfall Mae Ya für Besucher gesperrt.

Nach dem stärksten Regenfall des Jahres ist der Wasserfall übergelaufen, so dass die Sicherheit von Touristen gefährdet ist. In nur kurzer Zeit gingen nach Angaben des Nationalparkchefs Rung Hiranwong am Mae Ya 175 Millimeter Regen nieder. Eine Hochwasserwarnung ging zudem an die Bewohner des Dorfes Ban Luang unterhalb des Wasserfalls. Auf dem Doi Inthanon, dem höchsten Berg Thailands mit 2.565 Metern, hat sich der Winter angekündigt. Die Temperatur ging am Dienstagmorgen auf 10 bis 16 Grad zurück. Am letzten, verlängerten Wochenende mit dem Chulalongkorn-Tag am Montag hatten 5.379 Touristen den Nationalpark besucht.