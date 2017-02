Von: Redaktion DER FARANG | 23.02.17

WASHINGTON (dpa) - Die bei Zoo-Besuchern in Washington sehr beliebte Riesenpanda-Dame Bao Bao verlässt die Stadt. Die Bärin zieht für die Familienplanung ins chinesische Chengdu um. Mit einem letzten Mahl von acht Kilogramm Bambus und unter Anwesenheit des chinesischen Botschafters verabschiedete sich das Personal, bevor Bao Bao ihren 16-stündigen Flug nach China antrat, wie der Zoo am Dienstag mitteilte. «Heute ist bittersüß», sagte Zoodirektor Dennis Kelly. «Wir haben Bao Bao in den vergangenen drei Jahren aufwachsen sehen, und sie hat die Leute auf der ganzen Welt mit ihrer unabhängigen und verspielten Persönlichkeit bezaubert.»

Seit ihrer Geburt im August 2013 war Bao Bao ein Star des Smithsonian's National Zoo, der sich seit Jahrzehnten dem Schutz der gefährdeten Bärenart verschrieben hat. In China soll die Panda-Dame in ein Zuchtprogramm aufgenommen werden, sobald sie mit fünf oder sechs Jahren geschlechtsreif ist. Nach dem Flug muss sie zunächst 30 Tage in Quarantäne bleiben. Ganz allein ist sie dabei nicht: Ein Pfleger, der sie seit ihrer Geburt betreut, reist mit und bleibt bei ihr, bis sie sich an ihr neues Umfeld gewöhnt hat.