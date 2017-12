Von: Redaktion DER FARANG | 31.12.17

Ein Leser vermisst sein „altes“ Pattaya:

Ich lebe jetzt seit 12 Jahren in Pattaya, doch was sich hier vor allem in den letzten 5 Jahren verändert hat, das geht doch auf keine Kuhhaut mehr. Wenn man mal zwei Monate einen Ort im „Seebad“ nicht gesehen hat, dann erkennt man ihn ja schon fast nicht mehr wieder. Es wird ein Condominium-Komplex nach dem anderen im Hauruck-Verfahren aus dem Boden gestampft, obwohl es doch schon genug Leerstand gibt. Bauruinen sind häufig die unübersehbare Folge. Außerdem werden die Straßen und Bürgersteige, sofern vorhanden, vollkommen vernachlässigt, obwohl der Verkehr ständig zunimmt, vor allem die dicken Busse. Nach dem regenreichen Jahr hat vieles sehr gelitten. Ich frage mich, wie das noch weitergehen soll. Auch das Publikum hat sich drastisch verändert, immer mehr Asiaten kommen hierher und alles wird ihnen angepasst. Früher gab es auch viele Probleme, aber die Grundstimmung war eben doch anders. Einige Farangs aus meinem Bekanntenkreis haben Pattaya in diesem Jahr den Rücken gekehrt und sind zurück in die Heimat, ins benachbarte Ausland oder aufs Land gezogen. Ich werde auch bald meine Koffer packen und in den Norden Thailands ziehen.

Franz Gongoll, Pattaya