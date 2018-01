Von: Björn Jahner | 27.01.18

CHIANG RAI: Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) hat bekanntgegeben, die Bauarbeiten zur Errichtung eines Flugzeug-Wartungszentrums am Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport noch vor März dieses Jahres aufzunehmen.

Das Zentrum für Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) soll gemäß AoT-Präsident Nitinai Sirismatthakarn im Jahr 2020 in Betrieb gehen und wird auf einem bisher ungenutzten 3.042 Rai großen Grundstück in Flughafenbesitz errichtet. Während das MRO-Zentrum in Chiang Rai für leichte Wartungsarbeiten genutzt werden soll, steht das MRO-Zentrum am U-Tapao International Airport in der Provinz Rayong für schwere Instandsetzungsarbeiten bereit, das von Thai Airways International genutzt wird. Mit dem neuen MRO-Zentrum in Chiang Rai erhofft sich AoT, mehr Airlines zu ermutigen, die Destination im Norden Thailands in ihren Flugplan aufzunehmen. Auch soll der Zunahme chinesischer Fluggäste Rechnung getragen werden.