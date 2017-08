PHUKET: Da sich in den vergangenen Wochen Unfälle mit Todesfällen an den Stränden Phukets häuften und immer wieder ausländische Touristen ertranken, die sich über rote Flaggen und Nicht-Schwimmen-Hinweise hinwegsetzten, will Phukets Vizegouverneur Snith Sriwihok eine neue Kampagne initiieren, die Urlauber über die Gefahren der See aufklärt.

Mit Infografiken und Videos sollen ausländische Badegäste in sozialen Online-Netzwerken bereits im Vorfeld ihres Besuches gewarnt werden. Aufklärungsarbeit sollen darüber hinaus auch neue Warnschilder auf Englisch, Russisch, Chinesisch, Myanmarisch, Französisch und Koreanisch leisten, die auf der ganzen Insel sowie auch am internationalen Flughafen installiert werden. Ziel ist, dass Touristen die Gefahren beim Baden verstehen, erklärte der Vizegouverneur in „Phuket News“.