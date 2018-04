Von: Björn Jahner | 29.04.18

Foto: The Nation

KRABI: Im Than-Bok-Khorani-Nationalpark in der Südprovinz Krabi sind neben thailändischen und englischen Warnhinweisen seit kurzem auch Durchsagen auf Mandarin zu hören.

Unter anderem auf der beliebten Badeinsel Hong, die täglich von über 1.000 Touris­ten besucht wird, von denen Schätzungen zufolge über 60 Prozent Chinesen sind. „Wir informieren sie über die Risiken und was sie nicht tun sollten“, begründet Nationalparkchef Jampen Phompakdee die mehrsprachigen Durchsagen in „The Nation“. So erleiden ausländische Urlauber immer wieder Unfälle, zumeist beim Baden. „Auch, wenn Rettungsschwimmer bereitstehen, sollten die Besucher dennoch wissen, wie sie sich selbst schützen können“, erklärt Jampen.