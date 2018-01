Von: Björn Jahner | 05.01.18

Foto: National News Bureau of Thailand

UTHAI THANI: In Uthai Thani wird immer sonntags von 16 bis 20 Uhr die „Trok Rong Ya Walking Street“ veranstaltet, bei der die Besucher am traditionellen Leben der Bewohner der mit vielen traditionellen Holzhäusern gesäumten Altstadt teilhaben können.

In der verkehrsfreien Shoppingmeile mit Flohmarktcharakter werden lokal gefertigte Produkte und natürlich viele thailändische Snacks und Speisen zum kleinen Preis angeboten. An jedem zweiten Wochenende des Monats werden zudem kulturelle Darbietungen organisiert. Die Walking Street befindet sich nahe dem Lebensmittelmarkt am Kreisverkehr mit der unverwechselbaren Donald-Duck-Statue.