Von: Björn Jahner | 20.01.18

Foto: National News Bureau Of Thailand

SAKAEO: Um den Tourismus im Osten des Landes anzukurbeln, organisieren die Behörden in Sakaeo von Freitag, 2. Februar bis Sonntag, 4. Februar eine verkehrsfreie Walking Street.

Ein ganzes Wochenende lang verwandelt sich die Soi Ban Yuan Community der Mit Samphan Road in eine große Schlemmermeile, auf der an über 100 Ständen authentische Spezialitäten aus Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam und China angeboten werden. Um die Provinzhauptstadt den Besuchern von ihrer besten Seite zu präsentieren, wurden in Vorbereitung auf die Walking Street mehrere historisch wertvolle Gebäude renoviert.