Von: Björn Jahner | 24.01.18

BANGKOK: Thailand, Laos und Myanmar haben eine trinationale Kampagne initiiert, um Waldbrände im gemeinsamen Grenzgebiet einzudämmen.

Außer Kontrolle geratene Brandrodungen führen jedes Jahr zwischen Januar und März zu großflächigen Bränden und starker Luftverschmutzung, weshalb die Bevölkerung unter Atemwegserkrankungen leidet. „Wir können das nicht alleine verhindern“, erklärte der dritte Armeechef Wijak Siribansop in der „Bangkok Post“ und fügte hinzu, dass eine erfolgreiche Bekämpfung von Smog die Kooperation zwischen allen drei betroffenen Ländern voraussetzt. Das Problem kann gelöst werden, da es zu 99 Prozent von Menschen verursacht wird, so Wijak. Eine intensivere Aufklärung der Bevölkerung soll deshalb Abhilfe schaffen. Im vergangenen Jahr konnte die Zahl an Bränden bereits um 40 Prozent eingedämmt werden. Für dieses Jahr wollen die Behörden eine weitere Minderung von 20 Prozent erzielen. „Das ist ein sehr hohes Ziel. Aber wir probieren dies zu erreichen“, so Wijak.