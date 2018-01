Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.18

BANGKOK (dpa) - Die schon mehrfach verschobene Parlamentswahl wird nun vermutlich erst im nächsten Jahr abgehalten.

Das vom Militär beherrschte Parlament verabschiedete Änderungen am Wahlgesetz, womit möglicherweise erst drei Monate später gewählt werden kann - statt im November 2018 erst im Februar 2019. In Thailand ist seit einem Putsch gegen eine demokratisch gewählte Regierung 2014 das Militär an der Macht.

Die Entscheidung im Parlament fiel nach mehrstündiger Debatte in der Nacht zum Freitag. Premierminister Prayut Chan-o-cha hatte vor einigen Wochen den November 2018 als Wahltermin genannt. Daraufhin hob die Europäische Union (EU) eine Reihe von Restriktionen gegen die Militärs auf.

Ursprünglich hatten die Generäle versprochen, nach einem Jahr wieder demokratische Parteien an die Macht zu lassen. Jetzt sind daraus schon fast vier Jahre geworden. Auf Kritik aus dem Ausland entgegnete Vize-Premierminister Visanu Krue-ngam: «Die internationale Gemeinschaft muss uns verstehen, wenn die Wahl verschoben werden muss. Wenn sie uns kritisieren will, dann lasst sie.»

Wegen einer Affäre um Verteidigungsminister und Vizepremier Prawit Wongsuwan stehen die Generäle derzeit in der Kritik. Prawit soll über die Herkunft von mehr als zwei Dutzend Luxusuhren Auskunft geben. Er behauptet, dass alle Uhren Leihgaben von Freunden gewesen seien. Eine Anti-Korruptions-Kommission prüft nun, ob das stimmt.